به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل صبح سه شنبه با حضور عزیز حبیبی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل برگزار شد.

عزیز حبیبی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری اردبیل در این جلسه با قدردانی از زحمات داور سرپاکه مدیرکل سابق و ارتباط مؤثر با دستگاه‌های مرتبط و وزارتخانه، افزود: همکاران این نهاد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان، مدیریت مطلوبی در سازمان اعمال کردند و در زمینه ساماندهی انبارها و پرونده‌ها اقدامات مؤثری انجام دادند.

مدیرکل سابق سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان اردبیل نیز ضمن بیان عملکرد چندین ساله خود در این نهاد گفت: موفق شدیم در سال ۱۴۰۳ یک مجموعه سود ده باشیم.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه این سازمان در نظام اداری، خاطرنشان کرد: اگرچه توجه ویژه‌ای به تقویت ساختار اداری و مدیریت شده، اما همچنان در زمینه تأمین ساختمان، انبار و تجهیزات با چالش مواجه هستیم. انتظار داریم با مساعدت مسئولان، همانند گذشته، برای رفع این مشکل و داشتن مکانی در شأن اداره کل، اقدام لازم صورت گیرد.

در ادامه جلسه طاهرنوری به عنوان مدیرکل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اردبیل معارفه شد.