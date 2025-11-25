«۵۸۰ نانومتر/ زرد» در آرتیبیشن؛ مرز میان هنر و دیزاین کجاست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه گروهی آثار تجسمی و طراحی هنرمندان با عنوان «۵۸۰ نانومتر / زرد» به کیوریتوری پگاه بهروزفر جمعه ۷ آذر در گالری آرتیبیشن آغاز به کار میکند.
این نمایشگاه با چیدمانی از منتخب آثار هنرمندان در هنرهای تجسمی و طراحان حرفه دیزاین یا طراحی ارائه خواهد شد. هدف از برگزاری این رویداد پرداختن به مرز و بیمرزی میان دیزاین و هنرهای تجسمی است. پروژهای میانرشتهای که بهجای پیوند دادن دیزاین و هنرهای تجسمی، به مرزهای میان آنها و لحظههایی که این مرزها از میان برداشته میشوند، میپردازد.
در این نمایشگاه آثاری در بسترهای مختلف از جمله نقاشی، طراحی، مجسمه و فایبرآرت، اینستالیشن(چیدمان)، طراحی صنعتی، طراحی جواهرات، طراحی گرافیک، مد و آثار چندرسانهای ارائه میشود.
هنرمندانی که در این نمایشگاه اثر ارائه کردند، عبارتند از سحر نهاوندی، محسن رافعی، امین تیمار، حسین طادی، سیما شاهمرادی، مریم طباطبایی، بهاره اربابی، آنیما احتیاط، سوگند نبی، علی ضابطی، فریبا بروفر، افسانه مدیرامانی، علی گلستانه، جلال شباهنگی، گلناز فتحی، محمد فاسونکی، شیما اسفندیاری، رضا باباجانی، محمد علیزاده، سارا عصاره، کوشا موسوی، نجوا عرفانی، محمد ذاکری، نازیلا مقدم، شهریار رفیعی، محمد غفاری، آرمان یعقوبپور، پرویز کلانتری و مهدی سحابی.
همچنین هنرمندان طراح و استودیوهایی که در این نمایشگاه اثر ارائه کردند، عبارتند از استودیو ویترو، استودیو ایگو، گروه هامون، حسام کلی(استودیو کلی)، حدیثه حسینی، فرزاد نقیبزاده، استودیو تریزه، آرتیم استودیو، فود دیزاینر: آرمین میلانی، فشن: تکتم همتی، سولماز محجوبیفر، محمد شیخ، رد دیزاین، جواهرات: مهروز بلادی، بهارک امیدفر.
در بخشی از بیانیه این نمایشگاه نوشته شدهاست: «پروژه «طیف خلاقیت» یک برنامه نمایشگاهی چندمرحلهای است که با اتکا به رنگ و طیف نور، به روایتی در مورد مرزها و بیمرزیهای پیچیده میان هنرهای تجسمی، هنر کاربردی و دیزاین میپردازد. این پروژه در چند فصل متوالی برگزار میشود و هر نمایشگاه از آن به یک رنگ مشخص اختصاص دارد.
مرز میان هنر و دیزاین، اگرچه در بسیاری از گفتارهای تاریخی، آموزشی و حرفهای تفکیکپذیر فرض شده اما در عمل شامل ابهام و همپوشانیهای گسترده است. هنر و دیزاین هر دو در بستری فرهنگی رشد میکنند، از سنتها تغذیه میشوند و در برابر تحولات اجتماعی و فناورانه واکنش نشان میدهند. با این حال، تقسیمبندی خطی و کلاسیک میان «بیان هنری» و «کارکرد دیزاین» دیگر توانایی توضیح تنوع و پیچیدگی این حوزهها را ندارد. پروژه حاضر، با تمرکز بر رنگ بهعنوان شاخصی مستقل از کارکرد و سبک، امکان مشاهده و بازخوانی این مرزها را فراهم میسازد.»
