خانواده پیرانشهری دیه فرزندشان را برای تجهیز آزمایشگاه وقف کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر بهزاد در این زمینه اظهار کرد: خانواده این جوان که دانشجوی پزشکی بود و در سانحه رانندگی جان باخت، مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال معادل دیه کامل را وقف توسعه و تجهیز آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) پیرانشهر کردند.

وی ادامه داد: این اقدام نیک‌اندیشانه به بهبود کیفیت خدمات تشخیصی و ارتقای توان آزمایشگاه کمک می‌کند و می‌تواند موجب ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر به بیماران شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر گفت: وقف دیه علاوه بر ارزش مالی، پیامد اجتماعی مهمی دارد و نشان‌دهنده مسئولیت اجتماعی خانواده‌ها در ارتقای سلامت جامعه است.

بهزاد بیان کرد: این حرکت انسان‌دوستانه با قدردانی گسترده جامعه پزشکی، کارکنان بیمارستان و مردم پیرانشهر روبه‌رو شده و نمونه‌ای الهام‌بخش برای سایر افراد جامعه است.

وی تاکید کرد: با تجهیز آزمایشگاه، بیمارستان امام خمینی (ره) قادر خواهد بود خدمات تشخیصی پیشرفته‌تر ارائه دهد، از جمله آزمایش‌های تخصصی که پیش‌تر برای بیماران به شهرهای دیگر ارجاع داده می‌شدند.

وی یادآور شد: این اقدام می‌تواند نقش مهمی در کاهش مراجعات و تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی باکیفیت ایفا کند.