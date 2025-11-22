تدینی: خیر سیاهکلی زمین ۲۰۰ متری خود را وقف حمایت از سالمندان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام اسماعیل تدینی صبح شنبه در گفتگو با رسانهها با اشاره به این اقدام خداپسندانه اظهار کرد: محمدعلی تقینژاد از اهالی روستای پیلهباغ شهرستان سیاهکل، یک قطعه زمین مسکونی به مساحت ۲۰۰ مترمربع را با نیت تأمین هزینههای خانه سالمندان و معلولین وقف کرد.
وی با بیان اینکه این وقف با هدف پشتیبانی از اقشار آسیبپذیر صورت گرفته است، افزود: بر اساس نیت واقف، تمامی درآمدهای حاصل از این ملک صرف تأمین هزینههای نگهداری، خدمات و حمایتهای مالی از افراد سالمند و دارای معلولیت خواهد شد.
مدیرکل اوقاف گیلان این اقدام را نمونهای روشن از نوعدوستی و مسئولیت اجتماعی مردم گیلان دانست و گفت: توسعه فرهنگ وقف میتواند نقش مهمی در تقویت خدمات اجتماعی و کاهش مشکلات گروههای نیازمند ایفا کند.
تدینی با قدردانی از این واقف خیراندیش، تصریح کرد: چنین اقدامات ارزشمندی میتواند الگویی برای سایر نیکوکاران باشد تا با مشارکت در فعالیتهای عامالمنفعه، بخشی از نیازهای اجتماعی و حمایتی جامعه را پوشش دهند.
وی ادامه داد: ادارهکل اوقاف گیلان نیز همواره آماده همکاری و تسهیل فرایندهای وقف برای خیران است تا پروژههای اجتماعی و حمایتی بیشتری در استان توسعه یابد.
