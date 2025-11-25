دریافت 2 MB کد خبر 6667807 https://mehrnews.com/x39H6J ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷ کد خبر 6667807 فیلم جامعه فیلم جامعه ۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷ سوال مهم رئیس عدلیه در مورد تصدی جایگاههای حکومتی محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه گفت: افراد برای تصدی جایگاههای حکومتی چقدر تخصص و آشنایی با فناوریهای نوین دارند؟ کپی شد مطالب مرتبط اژه ای: استارتاپها هیئت ۳ تا ۵ نفره برای جلب رضایت شاکیان تشکیل دهند اصلاحیه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضاییه ابلاغ شد اصلاح دستورالعمل کرامت انسانی در قوه قضاییه اجرا شد قوه قضائیه عدالت را با کرامت انسانی پیوند زد پیام تسلیت محسنیاژهای درپی درگذشت فرزند حجتالاسلاموالمسلمین صدیقی لزوم شتاب در توسعه هوش مصنوعی برای بهبود حکمرانی قضائی آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات برچسبها قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای
نظر شما