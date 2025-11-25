دریافت 2 MB
کد خبر 6667807
  1. فیلم
  2. جامعه
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

سوال مهم رئیس عدلیه در مورد تصدی جایگاه‌های حکومتی

سوال مهم رئیس عدلیه در مورد تصدی جایگاه‌های حکومتی

محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه گفت: افراد برای تصدی جایگاه‌های حکومتی چقدر تخصص و آشنایی با فناوری‌های نوین دارند؟

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید