آمادگی ۱۷ هزار بسیجی قوه قضائیه در برابر تهدیدات

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین تقیان، فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری طی سخنانی اظهار کرد: تشکیل بسیج به فرمان امام راحل از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز حماسهآفرینیها و تلاشگریهای این نهاد ارزشمند و مردمی، در تمام عرصهها مشهود است.
وی با بیان اینکه برادران کارمند بسیجی قوه قضائیه امروز گردانهای بیتالمقدس را تشکیل دادهاند و خواهران کارمند بسیجی این مجموعه نیز، گردان کوثر را ایجاد کردهاند، گفت: ما در قوه قضائیه نزدیک به ۱۷ هزار بسیجی، شامل ۱۲ هزار بسیجی برادر و ۵ هزار بسیجی خواهر داریم.
حجتالاسلام والمسلمین تقیان گفت: ما بسیجیان قوه قضائیه تلاش میکنیم تفکر انقلابی و اسلام ناب محمدی (ص) را در عدلیه ترویج دهیم و در این مسیر تا ایجاد تمدن نوین اسلامی و تمدن معنوی و مهدوی، راه را ادامه خواهیم داد.
وی با بیان اینکه امروز حرکت بسیج در قوه قضائیه با قدرت و صلابت ادامه دارد، گفت: بسیجیان قوه قضائیه با تشکیل حلقههای تربیتی و فکری در حوزهها و پایگاهها، خود را در برابر تهدیدات سخت و نرم دشمن آماده میکنند.
فرمانده مرکز مقاومت بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری با بیان اینکه بسیجیان عدلیه امروز در سراسر کشور، با آمادگی کامل در برابر تهدیدات دشمن ایستادهاند، گفت: تفکر بسیج بن بست نمیشناسد و بسیجیان ثابت کردهاند در هر میدانی که قدم گذاشتهاند منشأ تحول بودهاند.
وی در ادامه به بیان نکاتی پیرامون اقدامات و فعالیتهای بسیجیان دستگاه قضا در خلال جنگ ۱۲ روزه پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین تقیان خاطرنشان کرد: ما بسیجیان قوه قضائیه، سند تحول و تعالی دستگاه قضا و همچنین سند راهبردی اعتلای بسیج را متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب در دستور کار خود قرار دادهایم و برای محقق کردن مفاد این دو سند از همه ظرفیتها استفاده میکنیم.
وی با بیان اینکه بسیجیان عدلیه آماده هرگونه همکاری و فداکاری در عرصههای مورد نیاز برای خدمت به مردم کشور هستند، گفت: خواسته و تقاضای ما همکاری بیشتر و موسعتر زیرمجموعههای عدلیه با بسیج است.
حجتالاسلام والمسلمین «فاطمی امین» مسئول نمایندگی ولی فقیه در قوه قضائیه و وزارت دادگستری نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در مسئولیت تصدی ریاست دستگاه قضا، ترکیب کمنظیری را از عدالتمحوری، آیندهنگری، استواری بر ارزشهای بنیادین نظام انقلاب اسلامی و همچنین اولویتبندی هوشمندانه، ایجاد کرده است.
وی افزود: رئیس دستگاه قضا بر اجابت تقاضاها و خواستههای بسیج عدلیه، اهتمام ویژهای دارد.
حجتالاسلام والمسلمین فاطمیامین در ادامه به بیان توضیحاتی پیرامون وظایف و اقدامات نمایندگی ولی فقیه در قوه قضائیه و وزارت دادگستری در موضوعاتی همچون «ارزیابی وضعیت موجود»، «برگزاری جلسات تخصصی بصیرتی» و «نظارتگریهای هوشمند» پرداخت.
حمید نظری»، معاون اجرایی مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری نیز در این جلسه گفت: ما برای هفته بسیج امسال، شعار محوری خستگیناپذیر در خدمت عدالت و امنیت را انتخاب کردهایم.
وی در ادامه به ذکر برخی اقدامات بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری طی مدت اخیر از جمله راهاندازی پاسگاه فرماندهی مشترک مرکز بسیج قوه قضائیه و وزارت دادگستری با مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و همچنین گشتهای پیرامونی بسیجیان حول ابنیه و اماکن قضائی پرداخت.
معاون اجرایی مرکز مقاومت بسیج وزارت دادگستری گفت: حضور بسیجیان در محل زندان اوین به فاصله کوتاهی از وقوع تهاجم رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش بسزایی در کنترل وضعیت و هدایت مددجویان این ندامتگاه داشت.
نظری همچنین از برگزاری دوره آموزشی ۱۰۰ نفره برای خواهران بسیجی دستگاه قضا طی روزهای گذشته با اهداف اجرای بندهای مصوب پدافند غیرعامل خبر داد.
نظر شما