اختصاص ۳۰ میلیارد اعتبار برای تکمیل خوابگاه و مهمانپذیر ورزشی ابوموسی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی پیش از این با در نظر گرفتن اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان دستور بازسازی خوابگاه شهید رئیسی را داده بود.
وی با بازدید از این خوابگاه در جریان اقدامات و اصلاحات صورت گرفته قرار گرفت.
طبق پیش بینی مسئولان اداره ورزش و جوانان هرمزگان، مهمانپذیر ورزشی شهید رئیسی سال آینده و در هفته دولت تکمیل خواهد شد.
گفتنی است در همین راستا، استانداری هرمزگان نیز ۱۰ میلیارد تومان کمک هزینه مالی برای مرمت این خوابگاه در نظر گرفته است.
خوابگاه و مهانپذیر شهید اسدالله رئیسی ابوموسی در صورت تکمیل، قابلیت میزبانی از اردوهای تیمهای ملی را خواهد داشت.
نظر شما