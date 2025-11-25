ابوموسی- وزیر ورزش و جوانان در سفر خود به ابوموسی از خوابگاه و مهمانپذیر ورزشی این جزیره دیدن کردو از اختصاص ۳۰ میلیارد اعتبار برای تکمیل خوابگاه و مهمانپذیر ورزشی ابوموسی خبر داد.