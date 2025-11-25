  1. سیاست
  2. انقلاب اسلامی
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

همایش حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای

همایش حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای

همایش بین‌المللی «حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای» ۱۲ آذر برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشست پایانی «همایش بین‌المللی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» به همت پژوهشکده شورای نگهبان و مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری ۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه، برگزار می‌شود.

بازخوانی اندیشه و سیره‌ی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در حوزه‌ی حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع، ترسیم نظام مطلوب حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع مبتنی بر اندیشه رهبر معظم انقلاب و تضمین و صیانت از حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع و چگونگی ارتقا آن بر اساس آرا و اندیشه‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، از اهداف همایش است.

آئین اختتامیه این همایش ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ ضمن معرفی و ارائه مقالات برتر علمی با حضور جمعی از مسئولان کشوری، اساتید دانشگاه‌ها و اندیشمندان داخلی و خارجی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار می‌شود.

از زمان آغاز به کار این همایش علمی در آذرماه سال گذشته، بیش از ۴۰۰ مقاله به دبیرخانه ارسال و در ۷۱ پیش نشست علمی، ابعاد مختلف آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی از سوی ۲۱۴ نفر از اندیشمندان، نخبگان و پژوهشگران در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی سراسر کشور بررسی و تحلیل شده است.

۳۶ دانشگاه و ۲۲ پژوهشکده و پژوهشگاه از سراسر کشور در برگزاری این همایش و پیش‌نشست‌های علمی آن همکاری داشته‌اند و ۱۳ پیش‌نشست بین‌المللی با مشارکت استادان و مؤسسات علمی از کشورهای لبنان، ایتالیا، پاکستان، کلمبیا، عراق، یمن، مالزی، اندونزی، عمان، هند، افغانستان، آفریقای جنوبی، تونس، الجزایر و نیجریه برگزار شده است.

همایش حقوق ملّت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای

کد خبر 6667856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها