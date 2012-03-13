ایجاد محکمه قانون اساسی برخلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز سه شنبه در نشستی با خبرنگاران از بررسی حدود 500 ماده از 700 ماده لایحه آیین دادرسی کیفری خبر داد و گفت: ایرادات این مصوبه بسیار زیاد است و تا کنون 63 ایراد آن از بررسی نزدیک به 500 ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

وی ادامه داد: این ایرادات هم شرعی و هم قانونی است و تعدادی از مواد هم دارای ابهام است بررسی این لایحه در شورای نگهبان همچنان ادامه دارد که نتایج آن پس از بررسی به مجلس اعلام خواهد شد.

وی درباره اعلام تایید انتخابات مجلس در حوزه های انتخابیه نیز گفت: 207 حوزه انتخابیه داشتیم که تا کنون انتخابات در 50 حوزه تایید شده و 70 حوزه دیگر نیز رسیدگی شده که به تدریج اسامی آنها اعلام خواهد شد.

کدخدایی درباره حوزه های انتخابیه ای که از روند برگزاری انتخابات در آنها شکایت شده است نیز گفت: برخی حوزه ها بازرسانی اعزام شدند که منتظر گزارش آنها هستیم تا نظر شورای نگهبان نسبت به تایید یا عدم تایید آنها اعلام شود بنابراین کار ما همچنان ادامه دارد.

خبرنگاری درباره اظهار نظر دبیر شورای نگهبان مبنی بر اینکه "برخی افراد که به سختی تایید صلاحیت شدند، از سوی مردم رد شدند" جویا شد که آیا این نحوه اظهار نظر بی طرفی شورای نگهبان را زیر سئوال نمی برد که کدخدایی پاسخ داد: نمی دانم چرا دوستان این اظهار نظر را حمل بر عدم بی طرفی کردند.

وی گفت: من شخصا ارتباط این صحبت با عدم رعایت بی طرفی را متوجه نشدم که برخی رسانه ها آن را نقل کردند. عدم رعایت بی طرفی زمانی است که کار در حال رسیدگی است و هنوز انتخابات برگزار نشده اما حال که انتخابات تمام شده و رسیدگی ها نیز انجام شده این اظهار نظر مشکلی نیست و تاثیری در نتیجه انتخابات ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که آیا این اظهار نظر به این معنا نیست که شورای نگهبان سفارشاتی برای تایید صلاحیت ها پذیرفته است گفت: خیر چنین نیست. قبلا هم گفته بودم ممکن است پرونده یک نفر 4 - 3 بار در شورای نگهبان بررسی شود زیرا افراد شورا نظرات متفاوتی نسبت به موضوعی داشته اند.

کدخدایی درباره احیاء هیات نظارت بر قانون اساسی توسط رئیس جمهور و طرح بحث ایجاد محکمه قانون اساسی توسط نمایندگان گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست افراد می توانند درباره قانون به رئیس جمهور مشورت دهند و نیازی نیست که حتما محکمه ای برای آن تشکیل شود.

وی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه 60 اعلام شده و در سال 83 هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.