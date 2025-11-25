به گزارش خبرگزاری مهر، وحید طهماسبی اظهار کرد: ۱۳۳ تن جو یارانه‌ای با میانگین مبلغ ۱۳۸,۰۷۰ ریال و ۱۴۴ تن جو نیمه‌یارانه‌ای با میانگین مبلغ ۱۷۳,۴۸۰ ریال توسط ۷ عامل در سطح شهرستان و برای مقابله با خشکسالی و جلوگیری از فروش دام مولد توزیع شده است.

وی افزود: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علاوه بر تأمین جو مورد نیاز، تسهیلات کم‌بهره نیز به دامداران از محل منابع داخلی بانک کشاورزی معرفی کرده است.

طهماسبی در ادامه تصریح کرد که تاکنون تعداد ۱۵۷ پرونده به مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به بانک ارسال شده است، اما متأسفانه بانک کشاورزی شهرستان به دلیل منفی بودن تراز مالی تاکنون تنها ۱۰ پرونده به مبلغ یک میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان پرداخت نموده است.