همکاری عتبه عباسیه و کتابخانه مجلس در برگزاری نشست تراث خطی بصره

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «تراث خطی بصره؛ دیدگاهها و اندیشهها» پنجم آذرماه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
در این نشست، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران مرکز تراث بصره تحت اشراف عتبه مقدسه عباسیه و مدیر حوزه علمیه استان تهران، حضور خواهند داشت.
این نشست فردا چهارشنبه، پنجم آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۹-۱۲ مکان: تهران، ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تالار شهید مدرس برگزار میشود.
کتابخانه مجلس شورای اسلامی با همکاری عتبه عباسیه نشست تراث خطی بصره؛ دیدگاهها و اندیشهها را برگزار میکند.
