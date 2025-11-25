  1. دين، حوزه، انديشه
۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

همکاری عتبه عباسیه و کتابخانه مجلس در برگزاری نشست تراث خطی بصره

کتابخانه مجلس شورای اسلامی با همکاری عتبه عباسیه نشست تراث خطی بصره؛ دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «تراث خطی بصره؛ دیدگاه‌ها و اندیشه‌ها» پنجم آذرماه در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست، رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی، جمعی از مدیران مرکز تراث بصره تحت اشراف عتبه مقدسه عباسیه و مدیر حوزه علمیه استان تهران، حضور خواهند داشت.

این نشست فردا چهارشنبه، پنجم آذرماه ۱۴۰۴، ساعت ۹-۱۲ مکان: تهران، ضلع جنوب شرقی میدان بهارستان، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تالار شهید مدرس برگزار می‌شود.

سیده فاطمه سادات کیایی

