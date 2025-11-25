هشدار آلودگی هوا در قزوین؛ اقدامات پیشگیرانه ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اعلام شاخص کیفیت هوای متوسط تا ناسالم (AQI ۱۱۳ تا ۲۳۰) در نقاط مختلف استان از جمله قزوین، بوئین‌زهرا، البرز، محمدیه و تاکستان، اظهار داشت: آلودگی فعلی ناشی از عوامل انسانی و فصلی است و همکاری جمعی مردم می‌تواند به بهبود کیفیت هوا کمک کند.

وی از شهروندان خواست تا استفاده از خودروهای شخصی را به حداقل برسانند و از حمل‌ونقل عمومی بهره ببرند. هاشمی همچنین تأکید کرد که گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران تنفسی در خانه بمانند، درب و پنجره‌ها را ببندند و از دستگاه‌های تصفیه هوا استفاده کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: در هنگام خروج از منزل ماسک N95 بزنید و از انجام فعالیت‌های آلاینده مانند سوزاندن زباله یا کباب‌پزی در فضای باز خودداری نمائید.

وی همچنین بر کاشت فضای سبز و پیگیری مداوم وضعیت کیفیت هوا از طریق اپلیکیشن‌ها و کانال‌های رسمی اداره تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که آلودگی هوا تا فردا در استان ادامه خواهد داشت.