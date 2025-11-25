به گزارش خبرنگار مهر، امین کریمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به اینکه بیماریهای سل و بروسلوز در گاو قابل انتقال به انسان است و میتواند از طریق لبنیات آلودهای که به خوبی مراحل پاستوریزاسیون را طی نکردهاند منجر به بیماری سل و تب مالت در انسان شود، پایش آنها در گاوداریهایی که شیر آن به مصرف انسان میرسد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر افزود: در این راستا همه دامها در گاوداریهای صنعتی شهرستان بوشهر به طور منظم سالی دو بار مورد عملیات پایش این دو بیماری قرار میگیرند.
وی تاکید کرد: علاوه بر آن شیر این دامداریها به صورت ماهانه جهت ردیابی بیماری بروسلوز در آزمایشگاه معتبر مورد تأیید سازمان دامپزشکی کشور تحت پایش مداوم قرار دارد.
سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان بوشهر اشاره کرد: از ابتدای امسال جهت کنترل سلامت شیر تولیدی گاوداریهای صنعتی طی انجام این عملیات بهداشتی در گاوداریهای صنعتی تعداد ۲۰۵ رأس دام تحت عملیات پایش این دو بیماری قرار گرفتند.
کریمی اذعان کرد: بر اساس نتایج حاصله از آزمایشات و پایش های انجام شده هیچ موردی از ابتلاء به این دو بیماری در سال جاری در گاوداریهای این شهرستان مشاهده نشده است.
