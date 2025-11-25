دارابی: موارد مثبت آنفلوانزا در استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حسین دارابی با اشاره به این موضوع که در فصل شیوع آنفلوانزا و سایر عفونت‌های تنفسی قرار داریم از افزایش موارد ابتلاء به آنفلوانزا و سایر عفونت‌های حاد تنفسی در روزهای اخیر خبر داد و اظهار کرد: ابتلای گروه سنی کودک و نوجوان در این سویه به فراوانی دیده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد ابتلاء در گروه سنی کودک و نوجوان تنها با علائم تنفسی بروز نمی‌کند و نشانه‌های گوارشی مانند اسهال نیز مشاهده شده است، لذا با مشاهده هرگونه علامت تنفسی یا گوارشی در کودکان خود، از حضور آنان در مدرسه جلوگیری کرده و مراقبت‌های لازم را انجام دهند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تأکید بر اهمیت محافظت از افراد آسیب‌پذیر اظهار کرد: گروه‌های پرخطر شامل کودکان زیر ۵ سال، سالمندان بالای ۶۵ سال، زنان باردار، بیماران مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای (دیابت، آسم، بیماری‌های قلبی–ریوی، نارسایی کلیه و …)، افراد دارای نقص ایمنی و کارکنان بخش بهداشت و درمان هستند که این افراد باید مراقبت بیشتری در خصوص پیشگیری از ابتلای به عمل آورند.

وی در خصوص راهکارهای پیشگیری از ابتلای به آنفلوانزا تأکید کرد: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته، پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار، استراحت در منزل در صورت بروز علائم، تهویه مناسب اماکن، تغذیه مناسب، مصرف مایعات و استراحت کافی از جمله راهکارهای پیشگیری از ابتلای به آنفلوانزاست.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: در صورت مشاهده علائم هشدار از جمله تب‌های بالا و طولانی، تنگی نفس، بی‌حالی شدید یا بی‌اشتهایی، مراجعه به مراکز درمانی ضروری است و از مصرف خودسرانه داروهای آنتی‌بیوتیکی خودداری نمایند.

وی افزود: رعایت توصیه‌های پیشگیرانه، به‌ویژه در فصل سرما، نقش مهمی در کنترل روند افزایشی بیماری دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر وضعیت را به صورت مستمر و روزانه پایش می‌نماید و در صورت نیاز اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.