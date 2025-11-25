سید رحیم شهیدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز ارزیابی میدانی باغات مرکبات همزمان با فصل برداشت خبر داد و گفت که بر اساس برآوردهای اولیه، امسال بیش از ۶۷۰ هزار تن مرکبات از باغات این شهرستان برداشت خواهد شد.

به گفته وی، سطح زیر کشت باغات مرکبات بابل در سال جاری ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که ۲۱ هزار و ۲۰۰ هکتار آن مربوط به پرتقال و ۱۳۰۰ هکتار به نارنگی اختصاص دارد.

شهیدی پور ادامه داد: متوسط عملکرد باغات نیز حدود ۳۰ تن در هکتار برآورد شده است؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید مرکبات در این شهرستان است.

وی افزود: فرایند انتخاب باغداران نمونه با حضور کارشناسان تولیدات گیاهی، ترویج و باغبانی آغاز شده و این تیم با بازدیدهای میدانی، شاخص‌های کمی و کیفی باغات را ارزیابی می‌کند. نتایج این بررسی‌ها مبنای معرفی باغداران نمونه در سال جاری خواهد بود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با اشاره به برنامه‌ریزی‌های آموزشی و نظارتی مستمر در سطح روستاها گفت: برگزاری کارگاه‌های ترویجی و همراهی کارشناسان فنی با بهره‌برداران، نقش مهمی در بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری باغات داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد با ادامه این برنامه‌ها، امسال محصولات مرکبات بابل از نظر کیفیت و کمیت در سطح مطلوبی قرار گیرد.

وی گفت: شهرستان بابل به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید مرکبات در مازندران، سهم قابل توجهی در تأمین بازار داخلی و توسعه صادرات دارد و اجرای طرح‌های ارزیابی و ارتقای عملکرد، به تقویت جایگاه این شهرستان در بخش کشاورزی کمک می‌کند.