۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

رزمایش اقتدار بسیجیان سپاه محمد رسول‌الله(ص) در تهران برگزار می‌شود

جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ از برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار بسیجیان سپاه حضرت محمد رسول‌الله(ص) در هفته بسیج امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود توکلی جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به برنامه‌های ویژه هفته بسیج گفت: خداوند را شاکریم که بار دیگر در هفته بسیج توفیق خدمت به مردم شریف را پیدا کردیم؛ تا بتوانیم هم خدمات بسیج را به‌طور ملموس ارائه کنیم و هم گوشه‌ای از ظرفیت‌ها و اقتدار برادران بسیجی را که در عرصه‌های مختلف موجب سربلندی این ملت شده‌اند، به نمایش بگذاریم.

وی با اعلام خبر برگزاری رزمایش بزرگ در تهران افزود: به مناسبت هفته بسیج امسال، رزمایش بزرگ اقتدار با حضور گردان‌های بسیج سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) برگزار خواهد شد.

جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: در این رزمایش بخشی از توانمندی‌های دفاعی، عملیاتی و پشتیبانی سپاه تهران بزرگ در حوزه‌های مختلف، توسط یگان‌های بسیج و گردان‌های تخصصی به‌صورت میدانی ارائه می‌شود تا مردم عزیزمان از سطح آمادگی فرزندان بسیجی خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: بسیج قهرمان در تمام صحنه‌ها با ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان، همواره پاسخ‌های قاطع و درخور داده و امروز نیز همان‌گونه در میدان حضور دارد و آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمنان قسم‌خورده ملت ایران است.

سردار توکلی خاطرنشان کرد: این رزمایش، در هفته بسیج سال ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و توانمندی‌های دفاعی و میدانی بسیج تهران «به سمع و نظر مردم شریف» خواهد رسید.

کد خبر 6668301
حسین کشتکار

    • زهرا IR ۰۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 2
      پاسخ
      تبریک عرض می کنم فردا ابرقدرت شدن ایران را در دنیا ما دیگر به زانو زدن آمریکا راضی نیستیم وفقط نابودی اش را خواهانیم واین یک مطالبه مردمی از جمهوری اسلامی ایران نظام فرا ابرقدرت دنیاست
    • متولی IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۶
      0 1
      پاسخ
      بسیج یعنی آمادگی یعنی ضد استکبار یعنی ولایت پذیری ، ایمان قوی احساس مسئولیت ایثار .نوع دوستی محرومیت زدایی و...

