به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود توکلی جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ با اشاره به برنامههای ویژه هفته بسیج گفت: خداوند را شاکریم که بار دیگر در هفته بسیج توفیق خدمت به مردم شریف را پیدا کردیم؛ تا بتوانیم هم خدمات بسیج را بهطور ملموس ارائه کنیم و هم گوشهای از ظرفیتها و اقتدار برادران بسیجی را که در عرصههای مختلف موجب سربلندی این ملت شدهاند، به نمایش بگذاریم.
وی با اعلام خبر برگزاری رزمایش بزرگ در تهران افزود: به مناسبت هفته بسیج امسال، رزمایش بزرگ اقتدار با حضور گردانهای بسیج سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) برگزار خواهد شد.
جانشین فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: در این رزمایش بخشی از توانمندیهای دفاعی، عملیاتی و پشتیبانی سپاه تهران بزرگ در حوزههای مختلف، توسط یگانهای بسیج و گردانهای تخصصی بهصورت میدانی ارائه میشود تا مردم عزیزمان از سطح آمادگی فرزندان بسیجی خود مطلع شوند.
وی ادامه داد: بسیج قهرمان در تمام صحنهها با ایستادگی در برابر تهدیدات دشمنان، همواره پاسخهای قاطع و درخور داده و امروز نیز همانگونه در میدان حضور دارد و آماده مقابله با هرگونه تهدید دشمنان قسمخورده ملت ایران است.
سردار توکلی خاطرنشان کرد: این رزمایش، در هفته بسیج سال ۱۴۰۴ برگزار میشود و توانمندیهای دفاعی و میدانی بسیج تهران «به سمع و نظر مردم شریف» خواهد رسید.
