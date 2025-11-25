  1. استانها
۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۶

بیش از نیم تُن مواد خام دامی فاسد در بندرعباس معدوم شد

بندرعباس-رئیس اداره دامپزشکی بندرعباس از جمع‌آوری و معدوم‌سازی ۵۱۴ کیلوگرم فرآورده خام دامی فاسد و تاریخ‌گذشته طی آبان ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید عسکری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بندرعباس با اعلام این خبر اظهار داشت: ناظرین بهداشتی دامپزشکی در جریان بازدیدهای برنامه‌ریزی‌شده و سرزده از مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، بر روند عرضه این محصولات در سطح شهرستان نظارت مستمر دارند.

وی افزود: در راستای کنترل بهداشتی بازار و جلوگیری از عرضه مواد غذایی ناسالم، بازرسان بهداشتی این اداره طی آبان‌ماه سال جاری موفق شدند ۵۱۴ کیلوگرم انواع گوشت، مرغ و تاریخ‌گذشته و غیرقابل مصرف را شناسایی، جمع‌آوری و ضبط کنند. این محموله‌ها پس از تشکیل پرونده و با حکم مراجع قضائی معدوم شدند.

عسکری با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در تأمین سلامت جامعه، از شهروندان خواست هرگونه تخلف بهداشتی در حوزه دامپزشکی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اداره دامپزشکی شهرستان بندرعباس گزارش دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

