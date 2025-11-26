به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز گذشته (سه شنبه، ۴ آذر ۱۴۰۴) کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی میزان پیشرفت ایجاد سامانه‌های مانیتورینگ سازه‌ای و زیرسطحی در بیمارستان‌های کشور (پایش وضعیت سازه و فرونشست) با حضور مسئولان وزارت بهداشت، برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، معاونت درمان فراجا و سازمان مدیریت بحران وزارت کشور خبر داد و گفت: بر اساس بند «ح» ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است نسبت به ایمن‌سازی و ارتقای ظرفیت امنیت بیمارستان‌های کشور اقدام کند و وزارت بهداشت در نشست امروز گزارشی از وضعیت بیمارستان‌های در حال تکمیل و ساخت ارائه و اعلام کرد که در طراحی و اجرای بیمارستان‌ها الزامات جدید ایمنی و ظرفیت‌های امنیتی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد که برای مقاوم سازی و ایمن سازی بیمارستان‌های موجود، حدود ۱۸۰ همت اعتبار نیاز است و بخشی از تخصیص‌ها نیز در حال انجام است. البته مسئله اصلی نه فقط پروژه‌های در حال ساخت، بلکه وضعیت ۴۰ هزار تخت بیمارستانی فرسوده کشور است؛ تخت‌هایی که هر روز بیش از گذشته خطرات جدی و تهدیدهای مستقیم متوجه جان بیماران ایجاد می‌کند.

اسحاقی یادآور شد: معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی نیز گزارشی از روند جایگزینی تخت‌های فرسوده در بیمارستان‌های زیرمجموعه این سازمان ارائه کرد و بر اساس این گزارش، در ۲ سال آینده بخش عمده‌ای از تخت‌های فرسوده کنار گذاشته می‌شود و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تأمین اجتماعی به سطح مطلوبی از ایمنی و استانداردهای درمانی خواهند رسید.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: وزارت بهداشت درباره وضعیت تأمین اعتبارات این موضوع از سوی سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی ارائه کرد و پس از این گزارش، رئیس کمیسیون بهداشت با اشاره به تجربه دوره هفتم مجلس یادآور شد که در آن زمان برای نوسازی مدارس فرسوده، با استجازه از رهبر انقلاب، حدود یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اختصاص یافت.

اسحاقی افزود: با توجه به اینکه فرسودگی بیمارستان‌ها تهدیدی مستقیم برای سلامت مردم محسوب می‌شود مقرر شد وزارت بهداشت گزارشی کامل از دستگاه‌های دولتی و میزان انجام تعهدات آن‌ها در این حوزه ارائه کند و پس از دریافت این گزارش، نامه رسمی از سوی کمیسیون تقدیم رهبر معظم انقلاب خواهد شد تا برای نوسازی ۴۰ هزار تخت فرسوده و رفع بحران موجود، از صندوق توسعه ملی استجازه شود.

وی در ادامه از موافقت اعضای کمیسیون با کلیات طرح الحاق ۵ ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) خبر داد.