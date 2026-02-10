حسن خمینی: اصلاح الگوی مصرف در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسن خمینی، تولیت حرم امام خمینی، با تأکید بر نقش زیرساختی صنعت برق در توسعه کشور، اصلاح الگوی مصرف را یکی از مهمترین چالشهای پیشروی این حوزه دانست.
او این سخنان را در مراسم تجدید میثاق وزیر و کارکنان وزارت نیرو با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت: برق زیربنای حرکت و توسعه در کشور است. اگر در این حوزه درست عمل شود، زمینه پیشرفت در سایر بخشها نیز فراهم میشود، اما ضعف در این بخش میتواند کل ساختار توسعه را با مشکل مواجه کند.
حجت الاسلام سید حسن خمینی با اشاره به مسئله مصرف برق در جامعه، تغییر الگوی مصرف را راهکار اصلی مدیریت این بخش دانست و افزود: اقداماتی مانند خاموش کردن چراغها توسط مسئولان، اگرچه از نظر نمادین و تبلیغاتی قابل توجه است، اما راهحل اساسی، سپردن مدیریت مصرف به خانوادهها و اصلاح رفتار مصرفی در سطح جامعه است.
او با اشاره به اقدامات انجامشده در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی گفت که هرچند گامهای مثبتی برداشته شده، اما این روند باید تقویت شود و از تولید و عرضه کالاهای پرمصرف جلوگیری به عمل آید.
تولیت حرم امام خمینی(ره) همچنین آب و برق را از محورهای اصلی رضایتمندی اجتماعی دانست و تصریح کرد: زندگی روزمره مردم به این دو عنصر وابسته است و بخش مهمی از رضایت عمومی از مسیر تأمین پایدار و مناسب آب و برق حاصل میشود.
حجت الاسلام سید حسن خمینی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به تغییرات اکوسیستم جهانی و پیامدهای آن بر منابع آب، گفت: تمدن جدید جهانی به سمت مصرفگرایی حرکت کرده و ایران نیز از این روند بیتأثیر نمانده است.
او تأکید کرد که عبور از این وضعیت، نیازمند حرکت جدی به سمت مصرف بهینه است.
او برق را یکی از پایههای تمدن معاصر توصیف کرد و گفت: برق پدیدهای نسبتاً نوظهور است که با خود پیوست فرهنگی آورده و سبک زندگی تازهای ایجاد کرده است؛ بهگونهای که نبود آن، میتواند بسیاری از صنایع و حتی بخش کشاورزی را متوقف کند.
تولیت حرم امام خمینی همچنین به موضوع استخراج رمزارزها اشاره کرد و گفت: اگر ایجاد مزارع استخراج رمزارز با هدف دور زدن تحریمها باشد، موضوع قابل بررسی است، اما اگر منجر به کسب درآمد برای عدهای محدود از محل منابع عمومی و به زیان مردم شود، خلاف عدالت خواهد بود.
او در ادامه بر ضرورت تقویت تخصص در وزارت نیرو تأکید کرد و این وزارتخانه را یکی از تخصصیترین نهادهای کشور دانست.
به گفته او، افزایش توان علمی و کارشناسی باید همزمان با عزم جدی برای اصلاح ساختارها دنبال شود.
حجت الاسلام سید حسن خمینی در پایان، خطاب به مدیران و مسئولان وزارت نیرو گفت: بر نظر کارشناسی پافشاری کنید و در برابر فشارها، از مواضع تخصصی عقبنشینی نکنید.
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