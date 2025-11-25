به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ظفرقندی بعدازظهر سه شنبه در ادامه برنامه‌های سفر خود به قم، با حضور در پردیس دانشگاه علوم پزشکی قم، وضعیت فضاها و امکانات آموزشی این مرکز علمی را ارزیابی کرد.



در بخش نخست این بازدید، بهنام‌جو استاندار قم و ابرازه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پروژه‌های در دست اجرا، روند تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی را تشریح کردند و توسعه فضاهای آموزشی، متناسب با نیازهای علمی دانشگاه را مورد تأکید قرار دادند.



وزیر بهداشت نیز پس از شنیدن گزارش‌ها، بر ضرورت ارتقای کیفیت زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی محیطی متناسب با استانداردهای آموزش علوم پزشکی تاکید کرد و افزود: حمایت از توسعه فضاهای آموزشی دانشگاه‌ها، زمینه‌ساز افزایش توان علمی کشور در حوزه سلامت است.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم نیز با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای گسترش فضاهای آموزشی بیان کرد: علاوه بر توسعه کالبدی، تقویت تجهیزات و به‌روزرسانی امکانات آموزشی از مهم‌ترین محورهایی است که دانشگاه دنبال می‌کند.