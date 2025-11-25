به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه سهشنبه در جلسه هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریتی این دانشگاه بیان کرد: از زمان حضور ابرازه در رأس دانشگاه، رویکرد مدیریتی منسجم و تلاشهای مستمر، موجب پیشرفت قابل توجه در حوزه سلامت و بهبود روند خدماترسانی شده است.
وی افزود: استان قم طی سالهای اخیر در مسیر گسترش زیرساختهای درمانی حرکت شتابانی را تجربه کرده و پروژههای متعدد بیمارستانی در نقاط مختلف در حال اجرا یا تکمیل است.
استاندار قم با اشاره به نقش اثرگذار مشارکتهای مردمی گفت: حضور خیرین سلامت در پیشبرد طرحهای درمانی استان نقش اساسی داشته و بسیاری از پروژهها با اتکا به حمایتهای این مجموعه ارزشمند سرعت بیشتری گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه قم اکنون در مسیر تقویت بناهای درمانی گامهای مهمی برداشته است، اظهار داشت: انتظار میرود وزارت بهداشت در سایر بخشها و حوزههای وابسته به سلامت، همراهی و پشتیبانی بیشتری از استان داشته باشد تا روند توسعه خدمترسانی با سرعت و اثربخشی بیشتری ادامه پیدا کند.
استاندار قم با اشاره به ظرفیتهای برجسته استان در حوزه سلامت و شرایط ویژه جمعیتی و جغرافیایی آن گفت: تقویت زیرساختها و ارتقای سطح خدمات درمانی، نیازمند تعامل مستمر و همافزایی دستگاههای ملی و استانی است و قم آمادگی دارد در مسیر تحول نظام سلامت نقشآفرینی بیشتری داشته باشد.
قم- استاندار قم با بیان نقش مؤثر خیرین سلامت در پیشبرد طرحهای درمانی استان، بر اهمیت این مشارکت مردمی در تکمیل پروژههای بیمارستانی و ارتقای خدمات سلامت تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنامجو شامگاه سهشنبه در جلسه هیئترئیسه دانشگاه علوم پزشکی قم که با حضور وزیر بهداشت برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریتی این دانشگاه بیان کرد: از زمان حضور ابرازه در رأس دانشگاه، رویکرد مدیریتی منسجم و تلاشهای مستمر، موجب پیشرفت قابل توجه در حوزه سلامت و بهبود روند خدماترسانی شده است.
نظر شما