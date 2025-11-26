محمدی: ظرفیت تبدیل برنج در گیلان به ۱.۲ میلیون تن رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، صالح محمدی اظهار کرد: تاکنون عملیات نوسازی، تجهیز و رتبه‌بندی ۴۰۷ واحد شالیکوبی در استان انجام شده و اصلاح ساختار حدود ۷۷۰ واحد نیز سامان‌دهی شده است.

وی افزود: گیلان با برخورداری از هزار و ۴۲۵ شالیکوبی دارای پروانه بهره‌برداری، رتبه نخست کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.

محمدی ادامه داد: کارخانه‌های شالیکوبی گیلان در بخش صنایع تبدیلی نیز جایگاه نخست استان را به دست آورده‌اند.

وی ظرفیت اسمی تبدیل شلتوک به برنج سفید در شالیکوبی‌های گیلان را حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن و ظرفیت عملی آن را ۷۰۰ هزار تن در سال عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار، مدرن‌سازی، اجرای طرح‌های توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای شالیکوبی و استقرار سیستم‌های سورتینگ و بسته‌بندی، از اولویت‌های جهاد کشاورزی برای کاهش ضایعات و افزایش کیفیت تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با تاکید بر ضرورت کاهش ضایعات و تقویت بازاریابی و برندسازی برنج گیلان، ادامه داد: در راستای ارتقای دانش بهره‌برداران و صاحبان شالیکوبی‌ها، دوره‌های آموزشی متعددی از جمله آشنایی با عملکرد ماشین‌آلات خط تبدیل، سامانه‌های الکتریکی، بهینه‌سازی مصرف انرژی، مدیریت بحران، اصول ایمنی، اطفای حریق و بهداشت محیط برگزار شده است.

وی همچنین از برگزاری یک دوره جامع آموزشی برای ۶۰ نفر از صاحبان شالیکوبی‌های سراسر کشور در رشت خبر داد و گفت: این دوره با هدف ارتقای سطح کیفی واحدهای شالیکوبی به همت مدیریت صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی گیلان برگزار شد.