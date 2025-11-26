حسنعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راه‌اندازی خانه‌های مهارت روستایی و تقویت اقتصاد روستا، گفت: راه‌اندازی خانه‌های مهارت روستایی می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت روستاییان داشته باشد.

وی افزود: روستاها زمانی مولد بودند و با اجرای چنین طرح‌هایی می‌توان آن‌ها را به جایگاه سابق بازگرداند. این موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد و از تلاش‌های مسئولان این طرح تقدیر می‌کنم. هر کمکی که در حوزه قانون‌گذاری از دست ما برآید، برای پیشبرد این طرح انجام خواهیم داد.

این نماینده مجلس اهمیت اصلی این طرح را در توانمندسازی نیروی انسانی و جلوگیری از مهاجرت روستاها عنوان و اظهار کرد: راه‌اندازی خانه‌های مهارت روستایی و تقویت اقتصاد محلی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در کاهش مهاجرت داشته باشد.

محمدی افزود: بسیاری از روستاییان دارای مهارت‌های سنتی مانند فرش‌بافی و قالیبافی بودند که با پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیاز بازار و توسعه محصولات صادرات‌محور، لازم است مهارت‌های جدید و به‌روز به آن‌ها آموزش داده شود تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

نماینده مردم فسا در مجلس گفت: چنین طرحی می‌تواند سهم قابل توجهی در اشتغال‌زایی داشته باشد و اگر در سراسر کشور توسعه یابد، نتایج بسیار مثبتی به دنبال خواهد داشت. با همکاری همه، قطعا این طرح به موفقیت خواهد رسید.