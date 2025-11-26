به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عبداللهی صبح چهارشنبه در ستاد میوه و تره بار خراسان جنوبی اظهار کرد: در اندیشه دینی پس از تأمین امنیت و تضمین اجرای عدالت، سفره مردم و تأمین معاش آنان از مهم‌ترین تکالیف حاکمان و مدیران تلقی شده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: هر دولتی که به پایداری، قوام و ثبات خود می‌اندیشد، باید روزبه‌روز در مسیر تأمین رزق، توسعه معیشت و بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان گام بردارد.

وی با اشاره به جایگاه والای کارگر در تعالیم دینی بیان کرد: در روایات آمده است که کارگری که با ابزار کار خود برای تأمین معاش خانواده‌اش تلاش می‌کند، مجاهد فی سبیل‌الله معرفی شده است و حال اگر حاکمیت یا مدیری تصمیم بگیرد برای توسعه معیشت و رزق مردم اقدام کند و عزت و کرامت آنان را پاس بدارد، آیا از اجر مجاهدین فی سبیل‌الله بی‌بهره خواهد ماند؟

عبداللهی افزود: رئیس اتحادیه، شهردار، مسئول اتاق اصناف و هر شخصی که دغدغه تأمین میوه سالم با قیمت مناسب برای مردم استان و شهر خود داشته باشد، بی‌تردید در مسیر جهاد اقتصادی قدم برمی‌دارد و مشمول پاداش الهی خواهد بود.

وی با انتقاد از نگاه سنتی به خیرات و مبرات تأکید کرد: امروز خیرات و نیکوکاری تنها بسته معیشتی تهیه کردن و ارائه خدمات عام‌المنفعه نیست و در شرایط فعلی مردم داری تأمین کالای مورد نیاز مردم به وفور و عرضه آن با قیمت متعارف است.

رییس کل دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه اگر بتوانیم باری از دوش مردم برداریم، بی‌شک عاقبت‌به‌خیری در پرونده اعمال ما ثبت خواهد شد، تأکید کرد: در بازدید از بازار، مشاهده شد یک معلم بازنشسته برای خرید مقدار اندکی میوه دغدغه‌مند است.

عبدالهی با اشاره به وضعیت اجاره‌بهای مغازه‌ها و تأثیر آن بر قیمت کالاها گفت: اجاره‌های غیرمتعارف در برخی نقاط شهر، از جمله میدان فرودگاه و بازار روز پاسداران، موجب فشار بر فروشندگان و در نهایت مردم می‌شود و دستگاه قضایی طبق قانون و از باب صیانت از حقوق عامه حق ورود به چنین موضوعاتی را دارد.

وی افزود: مزایده‌هایی که منجر به رقابت‌های بی‌حد و حصر، انحصار و افزایش قیمت کالاها می‌شود، مزایده واقعی نیست و باید توسط سازمان بازرسی مورد بررسی و در صورت لزوم باطل شود.

عبداللهی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، صنوف و فعالان بازار گفت: لازم است با توافق جمعی برای مدیریت قیمت‌ها، تأمین کالا، نظارت مؤثر و حذف خریدهای غیرمستقیم اقدام کنیم.

رئیس کل دادگستری همچنین با بیان یک نمونه از سود غیرمتعارف کالا گفت: گردویی که با قیمت ۴۶۵ هزار تومان خریداری شده بود، با قیمت ۵۵۰ هزار تومان به مردم عرضه می‌شد و وجود چنین سودی در یک کیلو کالای مصرفی قابل قبول نیست و این موارد باید ساماندهی شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی بازاریان در کاهش حاشیه سود اظهار کرد: اگر بخشی از سود کم شود، می‌توان از شدت گرانی در بازار کاست. انتظار داریم از فردا نظارت‌ها تشدید و کاهش ۵ درصدی سود که مورد توافق قرار گرفت، عملیاتی شود.