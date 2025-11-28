تولیدآهن اسفنجی در دستان جوان بجنوردی؛نابغه ای که عاشق مهندسی نیست

وغمش هنر وموسیقی ونویسندگی است اما نبوغ خدا دادی که از پدر عارف شهیدش به ارث برده او را به جوان نخبه و برتر پژوهشی کشور تبدیل کرده است‌.آهن و موسیقی سنخیتی باهم ندارد. آهن جنس خشن و موسیقی روحیه لطیفی می‌طلبد.اما دکتر نقدعلی علوی فرد این دو را باهم به خوبی در آمیخت.او دستی بر آتش خوانندگی هم دارد و بانام عالین دو قطعه را خوانندگی کرده است. دکتر علوی فرد فرزند شهید هنرمندوعارف و شاخص خراسان شمالی حجت الاسلام نقدعلی باغچقی است که ۶ ماه بعد شهادت پدر چشم به دنیا گشود.در سایه حمایت عاطفی مادر و با تکیه بر استعدادش پله‌های ترقی علمی را یکی یکی بالا رفت و تبدیل به صاحب استارتاپ منحصر بفردی در زمینه تولید آهن اسفنجی در دنیا شد. دکترنقدعلی علوی فرد دانش آموخته مهندسی معدن گرایش اکتشاف در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندسی مواد گرایش شناسایی درمقطع کارشناسی ارشداز دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی ومنابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد است.او از آن دسته نخبگانی است که علاوه بر کارآفرینی برای ۱۰۰ نفر در شهرهای مشهد، بجنوردو اسفراین ایده‌هایی بسیاری هم برای کسب وکارهای صنعتی دارد. اما نکته جالب اینجاست که همسر او هم هنرمند وتصویرگر کتاب کودک ونوجوان است و در ۲۱ سالگی ازدواج کرد و در ۲۳ سالگی صاحب فرزند شد و اکنون ۳ فرزند دارد. خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها، محدثه جوان دلویی؛ نابغه‌ای که عاشق مهندسی نیست. همه همهنراست اما نبوغ خدا دادی که از پدر عارف شهیدش به ارث برده او را به جوان نخبه و برتر پژوهشی کشور تبدیل کردهو موسیقی سنخیتی باهم ندارد. آهن جنس خشن و موسیقی روحیه لطیفی می‌طلبد.اما دکتر نقدعلی علوی فرد این دو را باهم به خوبی دردستی بر آتش خوانندگی هم دارد و بانامدو قطعه را خوانندگی کرده است. دکتر علوی فرد فرزند شهیدو شاخص خراسان شمالی حجت الاسلام نقدعلیاست که ۶ ماه بعد شهادت پدر چشم به دنیاسایه حمایت عاطفی مادر و با تکیه بر استعدادش پله‌های ترقی علمی را یکی یکی بالا رفت و تبدیل به صاحبمنحصردر زمینه تولید آهن اسفنجی در دنیا شد.علوی فرد دانش آموخته مهندسی معدن گرایش اکتشاف در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندسی مواد گرایش شناساییکارشناسیدانشگاه فردوسی مشهد و دانشجوی دکترای مدیریت آموزشیانسانی دانشگاه فردوسی مشهداز آن دسته نخبگانی است که علاوه بر کارآفرینی برای ۱۰۰ نفر در شهرهای مشهد،اسفراین ایده‌هایی بسیاری هم برای کسبصنعتی دارد. اما نکته جالب اینجاست که همسر او هم هنرمندکتاب کودکاست و در ۲۱ سالگی ازدواج کرد و در ۲۳ سالگی صاحب فرزند شد و اکنون ۳ فرزند دارد.

با دکتر نقدعلی علوی مخترع، ایده پرداز ، عضو بنیاد نخبگان کشور، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات و نوآوری‌های ژنو سوئیس ۲۰۲۵، صاحب

۳ شرکت و ۳و احد کارخانه تولیدی دانش بنیان در شهرهای مشهد، بجنورد و اسفراین در زمینه تولید آهن اسفنجی و....درباره فعالیت‌های علمی وهنری اش گفت وگو کردیم.

کودکی ونوجوانی تان درکجا و چگونه گذشت؟

متولد ۳۰ شهریور سال ۱۳۶۶

در روستای باغچق بجنورد هستم .۶ ماه بعد از شهادت پدرم حجت الاسلام نقدعلی باغچقی به دنیا آمدم و در سایه حمایت مادرم بزرگ شدم. مقطع اول و دوم ابتدایی را در دبستان شهید نقدعلی باغچقی روستای باغچق و سوم تا پنجم ابتدایی را در دبستان شاهد رسول اکرم ص بجنورد، مقطع راهنمایی را در مدرسه شاهد امام علی (ع) بجنورد و دبیرستان و پیش دانشگاهی را هم در تیزهوشان شهید بهشتی بجنورد گذراندم.

چرا در رشته مهندسی ادامه تحصیل دادید؟

راستش علاقه من از اول به هنر بود و نویسندگی و موسیقی و پژوهش و… اما چون در دبیرستان تیزهوشان پذیرفته شدم، باید در رشته‌های ریاضی یا تجربی ادامه تحصیل می‌دادم که رشته ریاضی فیزیک را انتخاب کردم و در دانشگاه هم رشته مهندسی پذیرفته شدم. جالب است بدانید با اینکه دو تا رشته مهندسی تحصیل کردم و استعدادم بیشتر در زمینه ریاضیات و محاسبات و کسب و کارم هم مرتبط با مهندسی است اما هیچ‌گونه علاقه‌ای به مهندسی نداشته و ندارم.

برای انتخاب رشته تحصیلی مشوقی داشتید؟

من از حمایت پدر بی بهره بودم ومادرم هم سواد کافی نداشت تا بتواند راهنمایی ام کند البته حمایت‌ها و زحمات فراوانی برایم کشید تا وقتی یادم می‌آید خودم مشوق خودم بودم و برای تحصیل و درس کسی به من کمکی نکرد و از اول روی پای خودم و بدون حامی و مشوق حرکت کردم. اما بعد از دانشگاه شخصیت پدرشهیدم و موفقیت‌های برادرم دکتر یحیی علوی فرد، تاحد زیادی الگوی من شد. از سال ۸۷ به بعد هم که ازدواج کردم، همسرم زحمات زیادی کشیدند و حامی و مشوقم در هر شرایطی بودند.

باوجود اینکه علاقه‌ای به مهندسی ندارید چرا همچنان در این عرصه فعالیت می‌کنید؟

معتقدم که هرفردی در زمینه‌ای وبه مهارتی علاقه داردودر همان زمینه فعالیت می‌کند. اما رفاه خانواده برای من نسبت به علاقه ام در اولویت بوده و هست، حس کردم اگر دنبال علاقه ام همان هنر بروم شاید در حق آنها خوادخواهی باشد و قطعاً خانواده ام به رفاه کافی نمی‌رسیدند. زیرا هنر و فعالیت‌های هنری در کشور حرفه درآمدزایی نیست‌.

به همین دلیل مهندسی را ادامه دادم تا از نظر اقتصادی رفاه مطلوب خانواده ام را تأمین کنم و بعد از تأمین نیازهای خانواده با خیال راحت تر دنبال علاقه‌هایم باشم که همین اتفاق هم افتاد و فعالیت در عرصه مهندسی من را از نظر اقتصادی تأمین کرد و بعدش دنبال علاقه ام مثل نویسندگی، تصویرگری، خوانندگی، موسیقی، تهیه کنندگی مستند و فعالیت‌های فرهنگی ورزشی دیگر رفتم‌.

حرفه و فعالیت تادر زمینه ساخت آهن اسفنجی و محصولات وابسته به آهن است‌.صاحب شرکت دانش بنیانی در این زمینه هستید از کجا فعالیت تان را آغاز کردید؟