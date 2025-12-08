به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا کاظمی شامگاه دوشنبه در جشن روز دانشجو که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی با حدود ۱۳ هزار دانشجو، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر تعداد دانشجویان و تنوع مقاطع تحصیلی است و تنها در واحد بجنورد، ۸ هزار دانشجو در رشته‌های کاردانی، کارشناسی، ۳۴ رشته کارشناسی ارشد و ۱۱ رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی یادآور شد: بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموخته این دانشگاه هم‌اکنون در مسئولیت‌های مدیریتی، تخصصی و اجرایی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که این موضوع افتخاری بزرگ برای استان و دانشگاه است.

کاظمی با اشاره به رشد قابل توجه دانشگاه در سال‌های اخیر گفت: در سه سال و نیم گذشته، با تلاش مجموعه دانشگاه، شاهد ارتقای جایگاه علمی و اجرایی واحد استان بوده‌ایم و یاد شهید والامقام دانشگاه را نیز گرامی می‌داریم که چند ماه پیش از شهادتش، از روند پیشرفت دانشگاه ابراز خرسندی کرده بود.

وی تأکید کرد: هدف ما تربیت دانشجویانی توانمند، خلاق و آینده‌ساز است؛ چرا که اعتبار علمی دانشگاه و تلاش دانشجویان، پشتوانه اقتدار کشور محسوب می‌شود.

کاظمی با تجلیل از رشادت‌های شهدا و ایثارگران، به‌ویژه سه شهید دانشجو در آستانه روز دانشجو، خاطرنشان کرد: آرامش و پیشرفت امروز ما مرهون ایثار شهیدان است و پاسداشت روز دانشجو یادآور مسئولیت بزرگ جامعه دانشگاهی در ساخت آینده کشور است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: دانشجویان تلاش علمی خود را سرمایه آینده بدانند و هر آنچه امروز می‌آموزید و می‌کوشید، در آینده به خود شما و جامعه بازمی‌گردد. همواره قدرتمند، خلاق و امیدوار باشید.