  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱

کاظمی: آینده‌سازی مأموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است

کاظمی: آینده‌سازی مأموریت اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است

بجنورد- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تربیت نسل آینده‌ساز کشور گفت: هدف اصلی این دانشگاه، پرورش دانشجویانی خلاق، توانمند و مسئولیت‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر غلامرضا کاظمی شامگاه دوشنبه در جشن روز دانشجو که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی با حدود ۱۳ هزار دانشجو، یکی از بزرگ‌ترین واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر تعداد دانشجویان و تنوع مقاطع تحصیلی است و تنها در واحد بجنورد، ۸ هزار دانشجو در رشته‌های کاردانی، کارشناسی، ۳۴ رشته کارشناسی ارشد و ۱۱ رشته دکتری مشغول به تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی یادآور شد: بیش از ۳۵ هزار دانش‌آموخته این دانشگاه هم‌اکنون در مسئولیت‌های مدیریتی، تخصصی و اجرایی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که این موضوع افتخاری بزرگ برای استان و دانشگاه است.

کاظمی با اشاره به رشد قابل توجه دانشگاه در سال‌های اخیر گفت: در سه سال و نیم گذشته، با تلاش مجموعه دانشگاه، شاهد ارتقای جایگاه علمی و اجرایی واحد استان بوده‌ایم و یاد شهید والامقام دانشگاه را نیز گرامی می‌داریم که چند ماه پیش از شهادتش، از روند پیشرفت دانشگاه ابراز خرسندی کرده بود.

وی تأکید کرد: هدف ما تربیت دانشجویانی توانمند، خلاق و آینده‌ساز است؛ چرا که اعتبار علمی دانشگاه و تلاش دانشجویان، پشتوانه اقتدار کشور محسوب می‌شود.

کاظمی با تجلیل از رشادت‌های شهدا و ایثارگران، به‌ویژه سه شهید دانشجو در آستانه روز دانشجو، خاطرنشان کرد: آرامش و پیشرفت امروز ما مرهون ایثار شهیدان است و پاسداشت روز دانشجو یادآور مسئولیت بزرگ جامعه دانشگاهی در ساخت آینده کشور است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان شمالی تصریح کرد: دانشجویان تلاش علمی خود را سرمایه آینده بدانند و هر آنچه امروز می‌آموزید و می‌کوشید، در آینده به خود شما و جامعه بازمی‌گردد. همواره قدرتمند، خلاق و امیدوار باشید.

کد خبر 6682427

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها