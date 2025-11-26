ایران و فائو در تقویت ارزش زنجیره زعفران وارد همکاری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و انجمن علوم باغبانی ایران، کارگاه ملی «توسعه زنجیره ارزش و تضمین کیفیت زعفران» را برگزار کرد.

این کارگاه که از ۴ تا ۸ آذرماه برگزار می‌شود، با حضور کشاورزان، فرآوری‌کنندگان، تعاونی‌ها، بازرگانان و کارشناسان ملی، به تقویت ظرفیت‌ها در بهبود روش‌های تولید، مدیریت پس از برداشت، ایمنی، قابلیت ردیابی، بازاریابی نوین و برندسازی دیجیتال می‌پردازد.

در مراسم افتتاحیه، محمدمهدی برومندی، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، و فرخ طایراو، نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی کردند. آنها بر ضرورت پاسخگویی به چالش‌های نوظهور از جمله فشارهای اقلیمی، کمبود آب و رقابت فزاینده جهانی تأکید کردند و تقویت یکپارچگی کیفیت از مزرعه تا صادرات را عامل کلیدی حفظ اعتماد بازارهای بین‌المللی دانستند.

نماینده فائو در سخنان خود بر اهمیت نوآوری برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان امروزی تأکید کرد و گفت: محصولات آماده مصرف و کاربرپسند زعفران، مانند محلول فوری زعفران، بسته‌بندی‌های از پیش اندازه‌گیری شده و سیستم‌های توزیع هوشمند، به محور اصلی تقاضای مصرف‌کنندگان تبدیل شده‌اند.

وی افزود: این نوآوری‌ها به ایران کمک می‌کند تا به تولید مشتقات پربازده زعفران وارد شده و دامنه بازارهای خود را گسترش دهد.

طایراو با اشاره به نقش رو به رشد رسانه‌های دیجیتال در برندسازی جهانی اظهار کرد: پلتفرم‌های اجتماعی، اینفلوئنسرها و برندسازی آنلاین می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی زعفران ایرانی در سطح جهانی و افزایش تقاضا برای انواع نوآورانه زعفران داشته باشند.

وی همچنین تأکید کرد: تقویت یکپارچگی کیفیت، شفافیت، برندسازی و رقابت‌پذیری بازار، ضامن آن است که زعفران ایرانی همچنان استانداردهای جهانی را تعیین کرده و فرصت‌های جدید بازارهای مدرن را به دست آورد.

در پایان، فائو بر تعهد خود برای حمایت از ایران در توسعه بخش زعفران پایدار، رقابت‌پذیر و مبتنی بر نوآوری تأکید کرد. نماینده فائو ضمن قدردانی از همکاری وزارت جهاد کشاورزی، انجمن علوم باغبانی ایران، انجمن بین‌المللی علوم باغبانی، کارشناسان ملی و تمامی ذی‌نفعان، ابتکار نامگذاری روزی به‌عنوان روز جهانی زعفران در تقویم بین‌المللی سازمان ملل را اقدامی ارزشمند دانست و آمادگی فائو را برای ارائه مشاوره فنی و پشتیبانی از مسیرهای مرتبط اعلام کرد.

ایران، پیشتاز جهانی تولید زعفران

با تولید ۸۵ تا ۹۰ درصد زعفران جهان، ایران همچنان پیشتاز جهانی و تعیین‌کننده معیارهای کیفیت در این محصول راهبردی است.

کشت زعفران در سنت‌های روستایی ایران، به‌ویژه در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، ریشه‌ای عمیق دارد و معیشت صدها هزار کشاورز خرد را تأمین و انتقال دانش نسل به نسل را تضمین می‌کند.

زعفران به‌عنوان محصولی پربها و مقاوم به خشکی، نقش مهمی در کشاورزی پایدار مناطق خشک، امنیت غذایی و توسعه روستایی ایفا می‌کند.