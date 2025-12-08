به گزارش خبرگزاری مهر، مریم جلیلی‌مقدم رئیس سازمان حفظ نباتات کشور در دیدار با رودرا گائوراو شرست سفیر جمهوری هند، با اشاره به پیشینه روابط تجاری ایران و هند در حوزه تبادل محصولات کشاورزی، بر اراده جدی دو کشور برای توسعه همکاری‌ها، تسهیل تجارت و ارتقای استانداردهای بهداشت گیاهی تأکید کرد.

وی با بیان این که ایران و هند همواره شرکای مطمئن یکدیگر در تجارت محصولات کشاورزی بوده‌اند، افزود: ایران سالانه محصولاتی همچون کیوی، زعفران، خرما، پسته و برخی اقلام باغی را به هند صادر می‌کند. در مقابل، بخشی از نیاز کشور در حوزه برنج، ادویه، موز، چای و خوراک دام از طریق واردات از هند تأمین می‌شود که نشان‌دهنده نقش مهم این کشور در امنیت غذایی و تنوع بازارهای تأمین است.

رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، حوزه‌های امنیت غذایی، حفظ نباتات، قرنطینه و بهداشت گیاهی را از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری مشترک دانست و اظهار کرد: توسعه روابط فنی و اجرایی در این حوزه‌ها نه‌تنها سطح اعتماد دو کشور را افزایش می‌دهد، بلکه به پایداری تجارت و تسهیل صادرات و واردات کمک جدی می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع صادرات کیوی، بر رفع موانع، مشکلات و تسهیل روند آن تاکید کرد و خواستار پاسخگویی سریع از طرف هندی شد.

جلیلی‌مقدم همچنین به واردات آفت‌کش از هند اشاره کرد و گفت: ارتقای کیفیت آفت‌کش‌های وارداتی برای ما حائز اهمیت است و نظام اعتبارسنجی، کیفیت محصول و میزان انطباق این آفت‌کش‌ها با استانداردهای بین‌المللی برای سازمان حفظ نباتات ضروری است.

وی تأکید کرد: ایجاد سازوکار مشترک برای اطمینان از کیفیت و اصالت آفت‌کش‌ها می‌تواند به شفافیت، افزایش اعتماد و کاهش مشکلات تجاری کمک کند و زمینه را برای توسعه همکاری‌های علمی، تحقیقاتی و اجرایی میان دو کشور فراهم کند.

اهمیت تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات محصولات کشاورزی

در ادامه رودرا گائوراو شرست، سفیر هند در ایران ضمن اعلام آمادگی برای توسعه همکاری‌های علمی و تبادل اطلاعات فنی، بر اهمیت تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات محصولات کشاورزی دو کشور بر پایه استانداردهای بین‌المللی تأکید کرد.

وی خواستار اعزام کارشناسان ایرانی در فصل آینده برای بازدید از تأسیسات ضد عفونی انبه در هند شد.

در پایان این نشست، طرفین بر تداوم رایزنی‌های فنی و برنامه‌ریزی برای نشست‌های مشترک تخصصی در آینده نزدیک توافق کردند.