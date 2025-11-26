به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی اخوانصباغ به مناسبت برگزاری مراسمات پرشور ایام فاطمیه در استان پیام قدردانی صادر کرد.
وی در این پیام خطاب به مردم مؤمن و ولایی استان خوزستان اظهار کرد: ایام غم و اندوه فاطمیه امسال بار دیگر جلوهای از عشق خالصانه شما به ساحت نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) را به نمایش گذاشت. حضور پرشور، منظم و آگاهانه شما در مراسم عزاداری نشان از عمق ایمان، بصیرت و پایبندی مردم خوزستان به ارزشهای دینی و ولایی دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان ضمن تقدیر از هیئتهای مذهبی، روحانیون، مداحان اهلبیت (ع)، مسئولان شهری، جوانان، بانوان فاطمی، نیروهای انتظامی و خانوادههای شرکتکننده در این مراسم افزود: بهویژه از مردم کوتعبدالله که با شور و شعور مثالزدنی محبت خود به اهلبیت (ع) را به نمایش گذاشتند، صمیمانه سپاسگزارم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این حضور عظیم و مخلصانه موجب رضایت حضرت ولیعصر (عج) و ذخیرهای معنوی برای همه ما در پیشگاه بانوی دو عالم باشد. امیدواریم این مسیر نورانی با توفیق روزافزون در خدمت به دین، انقلاب و مردم شریف خوزستان ادامه یابد.
نظر شما