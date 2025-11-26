  1. استانها
  2. خوزستان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

فاطمیه جلوه‌ای از عشق خالصانه مردم خوزستان به حضرت زهرا(س) بود

اهواز - مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: ایام فاطمیه جلوه‌ای از عشق خالصانه مردم خوزستان به ساحت نورانی حضرت زهرا(س) بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ به مناسبت برگزاری مراسمات پرشور ایام فاطمیه در استان پیام قدردانی صادر کرد.

وی در این پیام خطاب به مردم مؤمن و ولایی استان خوزستان اظهار کرد: ایام غم و اندوه فاطمیه امسال بار دیگر جلوه‌ای از عشق خالصانه شما به ساحت نورانی حضرت فاطمه زهرا (س) را به نمایش گذاشت. حضور پرشور، منظم و آگاهانه شما در مراسم عزاداری نشان از عمق ایمان، بصیرت و پایبندی مردم خوزستان به ارزش‌های دینی و ولایی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان ضمن تقدیر از هیئت‌های مذهبی، روحانیون، مداحان اهل‌بیت (ع)، مسئولان شهری، جوانان، بانوان فاطمی، نیروهای انتظامی و خانواده‌های شرکت‌کننده در این مراسم افزود: به‌ویژه از مردم کوت‌عبدالله که با شور و شعور مثال‌زدنی محبت خود به اهل‌بیت (ع) را به نمایش گذاشتند، صمیمانه سپاسگزارم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این حضور عظیم و مخلصانه موجب رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) و ذخیره‌ای معنوی برای همه ما در پیشگاه بانوی دو عالم باشد. امیدواریم این مسیر نورانی با توفیق روزافزون در خدمت به دین، انقلاب و مردم شریف خوزستان ادامه یابد.

