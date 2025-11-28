نوری: وحدت جامعه راه حل مشکلات و پیروزی ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا نوری در خطبههای نماز جمعه بجنورد که در مصلای امام خمینی (ره) ایراد شد، با بیان جایگاه مهم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مجلس در رأس امور است و وظیفه دارد قوانین کشور را وضع و اجرای آنها را نظارت کند و نمایندگان باید در ارائه طرحها و نظارت بر مسئولان اجرایی عدالت و تقوای الهی را رعایت کنند.
وی افزود: نماینده مجلس مستقیماً از سوی مردم منصوب میشود و باید منافع جامعه و تکتک شهروندان را بر منافع شخصی، گروهی و جناحی ترجیح دهد و رعایت انصاف و پرهیز از گرایش به منافع گروهی از شاخصههای تقوای نماینده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به ضرورت وحدت در جامعه گفت: اختلافات جناحی و سیاسی موجب تضعیف جامعه و بازماندن مشکلات از حل میشود و تجربههای تاریخی نشان داده است که پیروزی و موفقیت در عرصههای ملی تنها با همدلی و وحدت امکانپذیر است.
حجتالاسلام نوری همچنین بر حمایت هوشمندانه از دولت تأکید کرد و افزود: حمایت به معنای سکوت نیست، بلکه نقد دلسوزانه و ارائه راهکار برای حل مشکلات مردم مصداق واقعی خدمت و همراهی با دولت است.
وی در پایان خطاب به نمازگزاران گفت: خدمت به مردم برترین عبادتهاست و مسئولان باید با روحیه بسیجی و جهادی برای حل مشکلات جامعه تلاش کنند.
نظر شما