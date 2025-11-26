به گزارش خبرگزاری مهر، محسن دودانگه، سرپرست شهرداری منطقه ۹ تهران با بیان اینکه پس از ۱۵ سال، عملیات گسترده نوسازی و بازپیرایی چمن میدان آزادی در دوره ششم مدیریت شهری کلید خورد، اظهار داشت: میدان آزادی به عنوان یکی از نمادهای اصلی پایتخت، سال‌ها میزبان مراسم‌های مهم از جمله یوم‌الله ۲۲ بهمن، عید غدیر، آئین‌های ماه محرم، جشن‌های نوروز و ده‌ها رویداد ملی و مذهبی بوده و همین استقبال زیاد، بخش قابل‌توجهی از پوشش گیاهی میدان را از بین برده بود.

وی افزود: پس از اخذ مجوزهای لازم و برگزاری مناقصه عمومی، عملیات اجرایی در ضلع شمال‌غربی میدان به مساحت ۲۱ هزار مترمربع شروع شد.

سرپرست شهردار منطقه ۹ عنوان کرد: در این فاز، چمن قدیمی به‌طور کامل جمع‌آوری و چمن جدید با کیفیت بالا کاشت می‌شود و همزمان شبکه آبرسانی این بخش نیز به طور کامل ترمیم و بهسازی شد تا مشکل هدر رفتن و توزیع نامناسب برای همیشه برطرف شود.

دودانگه با اشاره به اینکه مساحت کل چمن رینگ داخلی میدان آزادی ۴۰ هزار مترمربع است، تاکید کرد: این پروژه به‌صورت فازبندی اجرا خواهد شد و پس از اتمام ضلع شمال‌غربی، سایر بخش‌ها نیز در برنامه بازپیرایی قرار می‌گیرند تا میدان آزادی بار دیگر به یکی از زیباترین فضاهای سبز تهران تبدیل شود.

این مدیر شهری در منطقه ۹ در پایان خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم این عملیات با کمترین اختلال در تردد و برگزاری مراسم‌ها انجام شود و تا پیش از یوم الله ۲۲ بهمن بخش قابل‌توجهی از چمن جدید آماده بهره‌برداری باشد.