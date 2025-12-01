۵۰ هزار درختچه و گل فصلی در شرق تهران کاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳، مجتبی فتحی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۳ گفت: در راستای ارتقای سرانه فضای سبز و بهبود کیفیت زیست‌محیطی شرق تهران، طی دو ماه گذشته ۲۸٬۴۵۹ گلدان درختچه از نوع یاس هلندی، پیراکانتا، بربریس، پامپاس، گراس و نسترن، ۸۱۰ اصله درخت و بیش از ۲۵ هزار مترمربع گل فصلی بنفشه، مارگریت و رزماری در نقاط مختلف منطقه کاشته شده است.

وی افزود: این عملیات در بوستان‌ها، رفیوژها، لچکی‌ها، بزرگراه‌ها و معابر اصلی اجرا شده و با هدف زیباسازی بصری، افزایش تولید اکسیژن و تقویت نشاط اجتماعی شهروندان دنبال می‌شود.

فتحی با تأکید بر تداوم برنامه‌های نگهداشت گفت: کاشت پاییزه و زمستانه همچنان در دستور کار است و مجموعه فضای سبز منطقه ۱۳ با برنامه‌ریزی دقیق، بر ارتقای کیفیت نگهداشت و توسعه گیاهان سازگار با اقلیم تمرکز دارد.