تفکر مقاومت یک اندیشه رو به رشد است؛ ضرورت رسیدگی عاجل به معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجیبابایی شامگاه چهارشنبه در در یادواره شهدای خرمدره و گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج در این شهر با اشاره به تحولات منطقه و نقش ایران در شکلدهی نظم جدید جهانی، اظهار کرد: امروز جهان از حالت تکقطبی خارج شده و حضور قدرتهای بزرگ همچون چین، روسیه، اعضای شانگهای و بریکس، نشانه تغییر موازنه قدرت در عرصه بینالملل است و جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران مهم این نظم نوین و عامل اصلی بیداری ملتهای منطقه است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران امروز به یکی از قدرتهای تأثیرگذار منطقه و جهان تبدیل شده است، گفت: ملت ایران و شهدای مقاومت، ستون اصلی این اقتدار هستند و اکنون نوبت آن است که سه قوه با موضع قدرت مشکلات معیشتی مردم را سامان دهند.
حاجیبابایی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ادامه مسیر امام حسین (ع) در معرفی «اسلام ناب محمدی (ص)» در برابر «اسلام آمریکایی» است، گفت: شهدای ایران و محور مقاومت چهره واقعی اسلام را در جهان نشان دادند و قدرت جمهوری اسلامی را در برابر طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی به اثبات رساندند.
وی با بیان اینکه ایران در سالهای اخیر در برابر دهها قدرت جهانی ایستاد و تلاش دشمنان برای تضعیف ایران و تجزیه منطقه ناکام ماند، افزود: کشور ایران هرگز آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود و اگر دشمنان بار دیگر تهدیدی علیه ایران رقم بزنند، پاسخی سختتر و کوبندهتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تفکر مقاومت یک اندیشه رو به رشد است و صرفاً به توان نظامی محدود نمیشود، افزود: امروز جبهه مقاومت در لبنان، عراق، سوریه و یمن نشان داده که عقبنشینی در برابر دشمن معنا ندارد و این مسیر با هدایتهای رهبری انقلاب تداوم خواهد یافت.
وی در ادامه به به مسائل داخلی اشاره کرد و گفت: وضعیت معیشت مردم نگرانیهای جدی ایجاد کرده است. بازنشستگان، فرهنگیان، کارمندان و اقشار مختلف نیازمند رسیدگی فوری هستند و تورم و گرانی باید با تصمیمات قاطع و هماهنگی کامل سه قوه مهار شود.
حاجیبابایی تصریح کرد: قوای سهگانه وظیفه دارند از موضع اقتدار و همافزایی به مسئله اقتصاد و معیشت مردم ورود کنند و با هرگونه فساد، اختلاس و سوءاستفاده از بیتالمال بدون اغماض برخورد شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به نقش فضای مجازی، گفت: نباید اجازه داد این فضا به بستری برای تضعیف جمهوری اسلامی تبدیل شود. آزاداندیشی باید همراه با جلوگیری از ناامیدسازی و تخریب باشد.
حاجیبابایی با تجلیل از ملت ایران اظهار داشت: ملت ایران ستون اصلی قدرت جمهوری اسلامی است و در لحظات حساس نشان داده که پشت انقلاب و رهبری ایستاده است.
وی تأکید کرد: امروز فرمانده نود میلیون ایرانی، رهبر معظم انقلاب هستند و این ملت در جهان دارای قدرتی کمنظیر است.
حاجی بابایی گفت: جمهوری اسلامی در عرصه بینالملل موفقیتهای بزرگی به دست آورده و امروز مسئولیت اصلی ما رسیدگی به معیشت مردم است. ملت ایران شایسته زندگی بهتر است و باید از موضع قدرت برای رفع مشکلات اقدام کرد.
