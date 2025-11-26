عسل رازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد ششماهه فضای مجازی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ مجموعهای از اقدامات جهادی و حقوقی در قالب گروههای خدمترسان بسیج انجام شد که نتایج ملموسی برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشت.
وی افزود: بخشی از این فعالیتها به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از طریق میزبانی نشستها با مسئولان قضائی، ادارهکل زندانهای کرمانشاه و استقرار میزهای خدمت در زندانها اختصاص یافت که در نهایت به رهایی تعدادی از مددجویان منتهی شد.
رازیانی ادامه داد: روزانه بهطور میانگین حدود صد مراجعهکننده به ساختمان سازمان بسیج حقوق دانان استان برای دریافت مشاوره حقوقی و حمایت معاضدتی مراجعه میکنند که بخش عمده این پروندهها با پیگیری کارشناسان به نتیجه مطلوب رسیده است.
وی به برگزاری طرحهای مشاوره در مراجع قضائی اشاره کرد و گفت: میزهای خدمت مشاوره حقوقی در دادسراها، دادگستری و دادگاه تجدیدنظر استان بهمنظور ارائه خدمات رایگان به مردم برپا شده و با استقبال گسترده اربابرجوع همراه بوده است.
مدیر فضای مجازی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در ادامه از اهتمام این مجموعه به تحکیم بنیان خانواده یاد کرد و بیان داشت: نشستهای مشاورهای و آگاهسازی در مساجد سطح شهر همراه با میزهای خدمت و ارائه مشاوره حقوقی به خانوادهها برگزار میشود تا آگاهی عمومی در زمینه مسائل خانوادگی افزایش یابد.
وی با اشاره به برگزاری کارگاههای آموزشی حقوقی ویژه دانشجویان و حقوقیاران افزود: آموزش کاربردی مبانی حقوقی و آشنایی با رویههای قضائی یکی از محورهای دائمی فعالیتهای آموزشی این سازمان است که در ارتقای سطح دانش و مهارت حقوقیاران جوان نقش چشمگیری داشته است.
رازیانی در پایان با اشاره به برگزاری ۱۵ نشست مشترک با مسئولان لشکری، کشوری و قضائی استان تأکید کرد: همافزایی و تبادل نظر در راستای خدمترسانی مؤثر به آحاد جامعه هدف اصلی تمامی این جلسات بوده و تداوم این ارتباطات به گسترش روحیه جهادی در حوزه حقوقی کمک قابل توجهی کرده است.
