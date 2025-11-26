  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۳:۰۸

فعالیت‌های جهادی بسیج حقوق دانان در آزادی زندانیان و آموزش

کرمانشاه - مدیر فضای مجازی بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه از اجرای طرح‌های معاضدتی و آموزشی در نیمه نخست سال جاری خبر داد که بخشی از آن به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد انجامید.

عسل رازیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح عملکرد شش‌ماهه فضای مجازی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه گفت: در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ مجموعه‌ای از اقدامات جهادی و حقوقی در قالب گروه‌های خدمت‌رسان بسیج انجام شد که نتایج ملموسی برای اقشار مختلف جامعه به همراه داشت.

وی افزود: بخشی از این فعالیت‌ها به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد از طریق میزبانی نشست‌ها با مسئولان قضائی، اداره‌کل زندان‌های کرمانشاه و استقرار میزهای خدمت در زندان‌ها اختصاص یافت که در نهایت به رهایی تعدادی از مددجویان منتهی شد.

رازیانی ادامه داد: روزانه به‌طور میانگین حدود صد مراجعه‌کننده به ساختمان سازمان بسیج حقوق دانان استان برای دریافت مشاوره حقوقی و حمایت معاضدتی مراجعه می‌کنند که بخش عمده این پرونده‌ها با پیگیری کارشناسان به نتیجه مطلوب رسیده است.

وی به برگزاری طرح‌های مشاوره در مراجع قضائی اشاره کرد و گفت: میزهای خدمت مشاوره حقوقی در دادسراها، دادگستری و دادگاه تجدیدنظر استان به‌منظور ارائه خدمات رایگان به مردم برپا شده و با استقبال گسترده ارباب‌رجوع همراه بوده است.

مدیر فضای مجازی سازمان بسیج حقوق دانان استان کرمانشاه در ادامه از اهتمام این مجموعه به تحکیم بنیان خانواده یاد کرد و بیان داشت: نشست‌های مشاوره‌ای و آگاه‌سازی در مساجد سطح شهر همراه با میزهای خدمت و ارائه مشاوره حقوقی به خانواده‌ها برگزار می‌شود تا آگاهی عمومی در زمینه مسائل خانوادگی افزایش یابد.

وی با اشاره به برگزاری کارگاه‌های آموزشی حقوقی ویژه دانشجویان و حقوق‌یاران افزود: آموزش کاربردی مبانی حقوقی و آشنایی با رویه‌های قضائی یکی از محورهای دائمی فعالیت‌های آموزشی این سازمان است که در ارتقای سطح دانش و مهارت حقوق‌یاران جوان نقش چشمگیری داشته است.

رازیانی در پایان با اشاره به برگزاری ۱۵ نشست مشترک با مسئولان لشکری، کشوری و قضائی استان تأکید کرد: هم‌افزایی و تبادل نظر در راستای خدمت‌رسانی مؤثر به آحاد جامعه هدف اصلی تمامی این جلسات بوده و تداوم این ارتباطات به گسترش روحیه جهادی در حوزه حقوقی کمک قابل توجهی کرده است.

