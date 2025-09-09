به گزارش خبرنگار مهر، رسول بهرامیپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف و مأموریتهای این سازمان، گفت: امروز وظیفه حقوقدانان بسیجی است که تفاوتهای بنیادین نظام زندانبانی اسلامی با الگوهای غربی و همچنین جنایات نظام سلطه علیه ملت ایران را برای مردم و جامعه جهانی تبیین کنند.
وی با اشاره به ضرورت جهاد تبیین در عرصه حقوقی و قضائی، اظهار داشت: نظام قضائی و زندانبانی اسلامی از الگوهای حقوقی غربی بسیار متفاوت است و در این زمینه وظیفه ما است که این تفاوتها را بهطور شفاف برای مردم کشور و نیز جامعه جهانی توضیح دهیم.
بهرامی پور ادامه داد: بسیج حقوقدانان باید در خط مقدم تبیین مفاهیم حقوقی مبتنی بر انقلاب اسلامی و دفاع از حقوق ملت ایران در برابر اتهامات بیاساس جهانی باشد.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در ادامه به اهمیت تربیت نسل جدید حقوقدانان در تراز انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف کلیدی ما تربیت و آموزش حقوقدانانی است که بتوانند در راستای تحقق عدالت اجتماعی و پایداری نظام اسلامی در عرصههای حقوقی و قضائی ایفای نقش کنند.
بهرامی پور افزود: به همین منظور، دورههای آموزشی و طرح ملی حقوق یاران سالانه در استانها و پایتخت برگزار میشود تا تجربههای ارزشمند مسئولان عالی قضائی به نسل جوان منتقل شود.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور فلسفه وجودی بسیج حقوقدانان را کمک به کارآمدی نظام حقوقی و قضائی کشور و خدمت صادقانه به مردم عنوان کرد و افزود: سازمان بسیج حقوقدانان از مشاوره و وکالت رایگان گرفته تا حمایت از خانواده زندانیان، ارائه بستههای معیشتی، آموزش حقوقی و رفع موانع قضائی در راستای تحقق عدالت اجتماعی و اسلامی فعالیت میکند.
بهرامی پور با تأکید بر اهمیت نقش بسیج حقوقدانان در رفع فقر حقوقی در کشور اظهار کرد: بسیاری از مردم به دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات دچار مشکلات حقوقی میشوند. رفع این فقر حقوقی و کمک به دستگاه قضائی کشور از مأموریتهای اصلی ماست.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور در ادامه به یکی از ظرفیتهای مهم این سازمان اشاره کرد و گفت: گروههای جهادی حقوقدانان بسیجی از ظرفیتهای ویژهای برخوردارند.
بهرامی پور افزود: این گروهها علاوه بر مشاوره و وکالت رایگان، در زمینه کارشناسی، داوری، میانجیگری و حتی آزادسازی زندانیان نیازمند فعالیت میکنند. در واقع، بسیج حقوقدانان بهصورت فعال در راستای کاهش مشکلات حقوقی مردم و رفع موانع قضائی در نقاط مختلف کشور میکوشد.
فعالیتهای گسترده سازمان بسیج حقوقدانان در سطح کشور
بهرامیپور همچنین به فعالیتهای گسترده سازمان بسیج حقوقدانان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: سازمان بسیج حقوقدانان از سال ۱۳۸۸ با هدف انسجامبخشی به جامعه حقوقی دغدغهمند و کمک به حل مسائل حقوقی، قضائی و تقنینی کشور تشکیل شده است و امروز در سراسر کشور با ۳۲ سازمان استانی و حدود ۳۸۰ کانون شهرستانی فعال است.
وی افزود: سازمان بسیج حقوقدانان در بسیاری از مناطق کشور با برگزاری کارگاههای آموزشی، مشاورههای حقوقی رایگان، تشکیل شوراهای صلح و سازش و ارائه خدمات مختلف به مردم در جهت ارتقای آگاهی حقوقی و تسهیل دسترسی به عدالت، گامهای مؤثری برداشته است.
رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: یکی از ابتکارات این سازمان ارائه خدمات حقوقی در مساجد و محلهها است. ما در تلاشیم تا بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، با برگزاری مشاورههای حقوقی رایگان، آموزش و حل اختلافات محلی، مسیر دستیابی مردم به حقوق خود را تسهیل کنیم.
