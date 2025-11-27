  1. استانها
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

شکوری:۶ تفاهم‌نامه در اکسپو اردبیل نهایی می‌شود

اردبیل- معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران گفت:امیدواریم در این همایش (اردبیل اکسپو ۲۰۲۵) بتوانیم بیش از شش تفاهم‌نامه در حوزه شیلات را به نتیجه برسانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکوری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند برگزاری رویدادهای مرتبط با توسعه سرمایه‌گذاری اظهارکرد: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف شیلات کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد و «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» بستری مناسب برای تحقق این اهداف است.

وی با قدردانی از تمامی مسئولان استان اردبیل، به‌ویژه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر برنامه‌ریزی و استاندار این استان، که در راستای ایجاد شرایط مطلوب برای ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری تلاش کرده‌اند، افزود: امیدواریم در این همایش بتوانیم بیش از شش تفاهم‌نامه در حوزه شیلات را نهایی و عملیاتی کنیم.

معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران بیان کرد: با اجرای موفقیت‌آمیز این تفاهم‌نامه‌ها در آینده نزدیک، شاهد رشد و شکوفایی چشمگیر حوزه شیلات در استان اردبیل و متعاقباً در سطح ملی خواهیم بود.

شکوری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری موجود در صنعت شیلات کشور، بر نقش مؤثر «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» در جذب سرمایه‌گذاران هدفمند و تحقق اهداف توسعه‌ای این بخش راهبردی تأکید کرد.

