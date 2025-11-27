به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکوری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از روند برگزاری رویدادهای مرتبط با توسعه سرمایه‌گذاری اظهارکرد: جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف شیلات کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد و «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» بستری مناسب برای تحقق این اهداف است.

وی با قدردانی از تمامی مسئولان استان اردبیل، به‌ویژه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر برنامه‌ریزی و استاندار این استان، که در راستای ایجاد شرایط مطلوب برای ارائه پروژه‌های سرمایه‌گذاری تلاش کرده‌اند، افزود: امیدواریم در این همایش بتوانیم بیش از شش تفاهم‌نامه در حوزه شیلات را نهایی و عملیاتی کنیم.

معاون توسعه آبزی‌پروری سازمان شیلات ایران بیان کرد: با اجرای موفقیت‌آمیز این تفاهم‌نامه‌ها در آینده نزدیک، شاهد رشد و شکوفایی چشمگیر حوزه شیلات در استان اردبیل و متعاقباً در سطح ملی خواهیم بود.

شکوری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری موجود در صنعت شیلات کشور، بر نقش مؤثر «اردبیل اکسپو ۲۰۲۵» در جذب سرمایه‌گذاران هدفمند و تحقق اهداف توسعه‌ای این بخش راهبردی تأکید کرد.