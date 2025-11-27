به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی‌یگانه ظهر پنجشنبه در آئین گشایش همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان، با حضور وزیر کشور، کنشگران اقتصادی بومی و بین‌المللی و مدیران ارشد کشوری و استانی، اظهار کرد: نقشه راه سرمایه‌گذاری آسان و راه‌اندازی کانون خدمات سرمایه‌گذاری، محور بنیادین برنامه دولت چهاردهم برای پیشرفت استان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به پیگیریِ تأمین منابع پولی، به‌کارگیری واحدهای تعطیل، به پایان رساندن طرح‌های ناتمام و تسریع در فرآیند تأمین ارز و مواد اولیه، افزود: ارتقای بهره‌وری و تقویت توان واحدهای تولیدی در کنار جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی، راهبرد دستیابی به اهداف توسعه‌محور استان محسوب می‌گردد.

استاندار اردبیل با اشاره به آماده‌بودن ۳۰۴ فرصت مشارکتی به ارزش ۲۵۰ هزار میلیارد تومان (معادل ۲/۵ میلیارد دلار) برای سرمایه‌گذاری، خاطرنشان کرد: از این میان، تاکنون ۵۶ یادداشت تفاهم به ارزش ۹۰ هزار میلیارد تومان به امضا رسیده و بخشی از طرح‌ها وارد فاز عملیاتی شده‌اند.

وی گسترش زیرساخت‌های کلان را نقطه عطف دگرگونی اقتصادی خواند و ابراز داشت: پیوند اردبیل به شبکه ریلی کشور تا پایان سال جاری، مسیر دگرگونی استان به دروازه مبادلات تجاری با قفقاز و اروپا را هموار ساخته و دسترسی به بازار بیش از ۴۰۰ میلیون نفری منطقه را فراهم می‌سازد.

امامی یگانه همچنین به قابلیت‌های منطقه آزاد، منطقه ویژه اقتصادی و بزرگ‌ترین شهرک گلخانه‌ای کشور اشاره نمود و این مزایا را فرصتی استثنایی برای پدیدآوری صنایع صادرات‌بنیان و زنجیره‌های ارزش پایدار توصیف کرد.

نماینده تام‌الاختیار دولت در استان اردبیل بیان کرد: گسترش پروازها، پیگیری ایجاد خط هوایی بومی، وجود گمرکات فعال به صورت ۲۴ ساعته و توسعه بزرگراه‌ها، بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاران را مهیا ساخته و زیرساخت‌های ضروری برای تجارت و جلب سرمایه بین‌المللی تکمیل گردیده است.

وی ظرفیت‌های گسترده استان اردبیل در زمینه‌های گوناگون از جمله محصولات کشاورزی، صنایع تبدیلی، معدن، فولاد، قطعات خودرو و فناوری‌های نوین را برشمرد و تصریح کرد: فعال‌سازی عرصه‌های معدنی و بهره‌برداری از ذخایر فلزی، در زمره اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری قرار دارد.

امامی یگانه گردشگری را یکی از مزیت‌های شاخص استان دانست و ادامه داد: اردبیل با جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی منحصربه‌فرد خود می‌تواند به کانونی مهم برای همکاری‌های منطقه‌ای و فرامرزی تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی، پلی برای استواری دیپلماسی و اعتماد دوسویه است، هدف از برگزاری این همایش را جذب سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات و انتقال فناوری‌های پیشرفته عنوان کرد و آن را فرصتی برای آغاز طرح‌های مشترک ارزیابی نمود.

استاندار اردبیل در پایان با سپاس از حضور میهمانان داخلی و خارجی، گفت: بیایید با همافزایی و همکاری، گام‌های اولیه و جدی را در مسیر توسعه پایدار، رونق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و ارتقای سطح رفاه عمومی در استان برداریم.