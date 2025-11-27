به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا صبح پنجشنبه در نشست دویست‌وهشتادوسوم از سلسله کرسی‌های آزاداندیشی دانشگاه طلوع مهر که با محوریت گفتمان مقاومت برگزار شد، با تشریح شرایط نزول آیه ۲۸ سوره فتح گفت: این آیه در اوج تنش‌های پس از صلح حدیبیه نازل شد، زمانی که مسلمانان در وضعیت دشوار و هنوز درگیر آثار صلح تحمیلی بودند، خداوند خبر از آینده‌ای می‌دهد که در آن دین حق بر همه آئین‌ها آشکار و غالب می‌شود.



وی افزود: تعبیر «لِیُظْهِرَهُ» در این آیه از ظرافتی عمیق برخوردار است و این غلبه بر پایه جنگ و برخوردهای نظامی معرفی نشده، بلکه پیام آیه بر آشکارسازی حقیقت دین و برتری معرفتی و فرهنگی آن استوار است.



وی گفت: در عصر جنگ‌های نرم و نبرد شناختی، درک این معنا روشن‌تر از گذشته است و نشان می‌دهد که اسلام بر محور منطق، خرد و تفکر بر سایر مکاتب پیشی می‌گیرد.



این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به رویکرد اسلام نسبت به مقوله جنگ اظهار داشت: جنگ در شریعت یک امر عارضی است و در ذات رسالت انبیا قرار ندارد و هدف جهاد، زدودن موانع دعوت است، دعوتی که نخست با زبان، حجت و منطق آغاز می‌شود و تنها در صورت ایجاد مانع از سوی مستکبران، مواجهه سخت مورد توجه قرار می‌گیرد.



وی با تبیین گستره معنایی این آیه، تأکید کرد: آیه ۲۸ سوره فتح نوعی نقشه راه تمدن‌سازی را ترسیم می‌کند و خداوند پیامبر را مأمور کرده است که این طرح را در مسیر جهانی شدن دین حق پیگیری کند.



وی‌ابراز کرد: تکرار مضمون این آیه در سوره‌های توبه، صف و فتح نشان‌دهنده اراده قطعی الهی بر پیروزی این مسیر است.



حجت‌الاسلام مهاجرنیا ادامه داد: نزول این آیات در سخت‌ترین شرایط، پیام روشنی برای جامعه مسلمانان دارد و آنان را به پایمردی، مقاومت و امید دعوت می‌کند و در حالی که جامعه مسلمانان در آن مقطع در تنگنا قرار داشت، وعده الهی به آن‌ها اعلام می‌کند که پایان راه به پیروزی دین حق منتهی می‌شود و نصرت الهی همراه آنان است.



رئیس اندیشکده مطالعات انقلاب اسلامی طلوع مهر در بخشی دیگر از سخنان خود وظیفه مسلمانان در طول تاریخ را مورد توجه قرار داد و گفت: این آیه به جامعه اسلامی مفهوم «انتظار فعال» را می‌آموزد؛ انتظاری که عالمان دینی در عرصه نظری و مردم در عرصه عملی باید آن را تحقق بخشند و در مسیر جهانی‌سازی منطق دین تلاش کنند.



این پژوهشگر مسائل سیاسی به ادعای تحمیل اسلام بر ایرانیان پاسخ داد و خاطرنشان کرد: تاریخ نشان می‌دهد که ملت ایران با رغبت، معرفت و تلاش خود در تثبیت و گسترش معارف اسلامی نقش‌آفرینی کرده است.



وی، ادامه داد: تدوین مهم‌ترین منابع شیعی و حتی متون اصلی مذاهب اهل‌سنت توسط اندیشمندان ایرانی صورت گرفته و این موضوع گواهی روشن بر پذیرش اصیل و عمیق اسلام از سوی ایرانیان است.



وی افزود: بر اساس روایات مشهور، هنگامی که از پیامبر اکرم (ص) درباره قومی که نگه‌دارنده دین خواهند بود سوال شد، ایشان با اشاره به سلمان فارسی این نقش را به نسل ایرانیان نسبت دادند و این روایت، بیانگر جایگاه ویژه ایرانیان در استمرار دین و تحقق وعده الهی است.



این عضو انجمن علمی قرآن و تحول علوم ایران در ادامه با تبیین پیام سیاسی آیه ۲۸ سوره فتح گفت: این آیه از حاکمیت دین حق در سطح جهانی سخن می‌گوید و قرآن را به‌عنوان متن بنیادین حکمرانی توحیدی معرفی می‌کند.



وی این پیام را در تقابل با جریان‌های فکری همچون پلورالیسم دینی و نسبی‌گرایی دانست و آن را طرح بزرگ الهی برای جهانی‌سازی توحیدی در برابر جهانی‌سازی لیبرالی مورد توجه قرار داد.



حجت‌الاسلام مهاجرنیا با اشاره به جلوه‌های معاصر نصرت الهی اظهار داشت: خداوند به بندگان مؤمن درونی‌ترین و بیرونی‌ترین حمایت‌ها را عطا می‌کند.



وی با اشاره به جنگ دوازده روزه بیان کرد که این نبرد از پیچیده‌ترین نمونه‌های جنگ‌های فناورانه بود اما با وجود شرایط سخت، صحنه به نفع جبهه حق تغییر کرد و این همان امداد غیبی است که قرآن وعده آن را داده است.