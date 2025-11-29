رونمایی از پوستر دومین جشنواره روایت حقیقت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسین طیبی فر جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، در سخنانی با تاکید بر اهمیت نقش آفرینی در فضای مجازی گفت: با توجه به شدت هجمه‌های روانی و شناختی دشمنان ملت ایران، ضرورت تبیین صحیح رویدادها از سوی نیروهای انقلاب بیش از بیش احساس می‌شود.

وی تاکید کرد: هادیان سیاسی سپاه بعنوان پیشقراولان جهاد تبیین باید در میدان روشنگری و هدایت سیاسی در فضای مجازی هم فعال باشند و گام‌های مؤثری در مقابله با جنگ شناختی دشمن بردارند.

در این جلسه سردار جوانی معاون سیاسی سپاه هم در خصوص اهمیت حضور هادیان سیاسی در فضای مجازی گفت: با توجه به کارکرد مثبت و مؤثر شبکه سراسری هادیان سیاسی در بصیرت افزایی و تعمیق بینش و بصیرت خانواده بزرگ سپاه، بسیج و آحاد جامعه، ضرورت حضور بیش از پیش هادیان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی احساس می‌شد.

وی افزود: از این رو از چند سال پیش مقدمات شناسایی و فراخوان هادیان فعال در این حوزه رقم خورد و امروز شاهد حضور مؤثر تعدادی از آنها با عنوان «هادیان جهادگر فضای مجازی» در عرصه رسانه هستیم.

در ادامه این جلسه علی حیدری مسئول مرکز اطلاع رسانی و مطالعات معاونت سیاسی سپاه، با ارائه گزارشی از روند فعال سازی شبکه هادیان جهادگر فضای مجازی از سال ۱۴۰۲ تا کنون گفت: اولین اقدام پس از شناسایی هادیان سیاسی فعال در این عرصه، برگزاری همایشی در تهران بود که در طی آن اساتید و صاحب نظران به بیان مباحث کاربردی در خصوص نحوه کنشگری در فضای مجازی و شبکه اجتماعی پرداختند و این همایش نقطه آغاز فعالیت این شبکه بود.

وی افزود: همزمان با این نشست کارگروه‌های چهارگانه شامل مسائل ایران، مسائل منطقه و بین‌الملل، مسائل اقتصادی و فرهنگ و رسانه تشکیل و شرکت کنندگان در این کارگروه‌ها ساماندهی شدند.

حیدری با اشاره به برگزاری کارگاه توانمندسازی هادیان جهادگر فضای مجازی در سال گذشته، خاطرنشان کرد: با حضور فعال و مسئولانه هادیان سیاسی در فضای مجازی، در ایام و مناسبت‌های خاص، عملیات‌های رسانه‌ای «حماسه تبیین» برگزار و آثار و تولیدات هادیان سیاسی در این خصوص پایش و ارزیابی می‌شود که آخرین مورد آن مربوط به ۱۳ آبان بود.

مسئول مرکز اطلاع رسانی و مطالعات سیاسی در ادامه با بیان اینکه اولین جشنواره هادیان جهادگر فضای مجازی با عنوان «روایت حقیقت» سال گذشته برگزار شد و نفرات برتر در پایان جشنواره معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند، تاکید کرد: استقبال بسیار عالی از این جشنواره در سال گذشته که با دریافت بیش از ۲۵۰۰ اثر همراه بود باعث شده است تا دومین جشنواره هادیان جهادگر فضای مجازی (روایت حقیقت) با شعار نبرد ۱۲ روزه، حماسه مقاومت، ایران فاتح، در سال جدید در دستور کار قرار بگیرد.

حیدری افزود: امروز در حاشیه این جلسه از پوستر دومین جشنواره روایت حقیقت رونمایی و فرایند جشنواره آغاز خواهد شد و پس از طی مراحل بررسی و داوری آثار بحول و قوه الهی نتایج و آثار برتر در دهه فجر امسال اختتامیه جشنواره برگزار خواهد شد.

بنابر همین گزارش، اعضای جلسه ضمن قدردانی از ابتکار معاونت سیاسی سپاه، نکاتی را در خصوص اهمیت حضور و فعالیت هادیان سیاسی در فضای مجازی بیان کردند. در پایان جلسه رونمایی از پوستر دومین جشنواره انجام شد.

گفتنی است هادیان سیاسی می‌توانند تا پایان آذرماه آثار خود را در پنج محور سیاست داخلی، منطقه و بین الملل، مسائل اقتصادی، فرهنگ و رسانه و بخش ویژه «روایت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» در قالب‌های مختلف تولید محتوای فضای مجازی اعم از یادداشت نویسی، ساخت عکس نوشت، تولید پادکست، کلیپ سازی، طراحی موشن و انیمیشن و بلاگری سیاسی از طریق صفحه اختصاصی جشنواره در پایگاه خبری تحلیلی بصیرت ارسال کنند.

در همین راستا دبیرخانه دومین جشنواره روایت حقیقت آماده است تا پذیرای آثار و محتواهای تبیینی تولید شده در سال جدید و در محورها و قالب‌های مشخص شده برای جشنواره باشد و برای دریافت اطلاعات بیشتر و پیگیری وضعیت آثار، شرکت‌کنندگان می‌توانند با دبیرخانه جشنواره از طریق شماره تلفن ۰۲۱۷۷۴۶۰۱۰۰ ارتباط برقرار کنند. همچنین برای دریافت مشاوره و راهنمایی بیشتر، می‌توانند از طریق پیامرسان ایتا با آی‌دی @Basirat_faa ارتباط بگیرند.

برای اطلاع از نحوه شرکت در جشنواره و همچنین ضوابط و نکات فنی ارسال آثار و دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به جشنواره به لینک صفحه اختصاصی جشنواره در سایت بصیرت: https://basirat.ir/fa/rh2 مراجعه فرمائید.