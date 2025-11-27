به گزارش خبرنگار مهر، محمد جهانشاهی، ظهر پنجشنبه در چهارمین جشنواره ملی انار ساوه با تأکید بر اهمیت دانش بومی و نقش آن در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور، از دانشمندان و کشاورزان بومی تقدیر کرد.

وی گفت: دانشمندان تنها در دانشگاه‌ها و مراکز آکادمیک حضور ندارند، افرادی که دانش بومی این سرزمین را نسل‌ها و قرن‌ها منتقل کرده‌اند نیز دانشمندان واقعی هستند که شایسته تقدیر هستند.

جهانشاهی با اشاره به تلفیق ظرفیت‌های تاریخی و کشاورزی ساوه، افزود: اکنون در یکی از با هویت‌ترین مکان‌های تاریخی کشور گرد هم آمدیم تا هم ارزش‌های فرهنگی را پاس بداریم و هم محصولی کشاورزی که یکی از پر خیر و برکت‌ترین و تاریخی‌ترین تولیدات کشور است را معرفی کنیم، این گردهمایی نمادی از پیوند دانش بومی، کشاورزی و گردشگری است.

وی به اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی اشاره کرد و گفت: گردشگری می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های کشاورزی را به این حوزه اختصاص دهد و در نتیجه معیشت کشاورزان را حفظ کند، به ویژه در شرایطی که خشکسالی و مشکلات محیطی، تولید و سطح زیر کشت را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون توسعه داخلی گردشگری وزارت میراث فرهنگی با بیان اینکه استان مرکزی از نظر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گردشگری رتبه هشتم کشور را دارد، تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های صنعتی و معدنی، پتانسیل‌های کشاورزی و گردشگری استان نیز می‌تواند اقتصاد مردم را به سمت ارتقا هدایت کند.

وی ادامه داد: استان مرکزی به عنوان یکی از استان‌های الگو در توسعه گردشگری کشاورزی مطرح است و دستگاه‌های مرتبط، به ویژه جهاد کشاورزی، بر اساس تفاهمنامه‌های موجود با وزارت گردشگری، موظفند همکاری کنند تا معیشت کشاورزان تقویت شود و ظرفیت‌های کشاورزی استان در مسیر گردشگری بهره‌برداری شود.

جهانشاهی همچنین ادامه داد: یکی از روستاهای استان مرکزی کاندیدای کسب عنوان بهترین روستای جهانی در سازمان جهانی گردشگری است و پیش‌بینی می‌شود به زودی نتیجه رسمی اعلام شود.