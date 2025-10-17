جهانشاهی: کندلوس میراثی گرانبها از فرهنگ و تمدن کهن مازندران است

گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی بعد از ظهر جمعه در مراسم ثبت جهانی روستای کندلوس با قدردانی از حمایتهای مسئولان استان و وزارت میراثفرهنگی گفت: کندلوس نه تنها میراثی گرانبها از فرهنگ و تمدن کهن مازندران است، بلکه نمونهای بارز از همزیستی مردم با طبیعت و حفظ اصالتهای بومی در مسیر توسعه گردشگری پایدار محسوب میشود.
جهانشاهی در آئین ثبت جهانی روستای کندلوس، که در منطقه حفاظتشده البرز مرکزی برگزار شد، افزود: کندلوس با بهرهگیری از موقعیت ویژه خود و تنوع زیستی و زیستمحیطی خاص، بستری طبیعی برای توسعه گردشگری پایدار ایجاد کرده است که میتواند فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی این منطقه به گردشگران داخلی و خارجی باشد.
وی ادامه داد: وجود موزه زنده مردمشناسی کندلوس، نه تنها حافظ میراث ارزشمند گذشتگان است، بلکه بستری برای مشارکت فعال جامعه محلی در حفظ و بازآفرینی روایتهای فرهنگی این منطقه فراهم آورده است.
به گزارش مهر در رقابت ۲۰۲۵ سازمان گردشگری ملل متحد سه روستای ایران از جمله کندلوس به عنوان روستاهای نمونه گردشگری ایران معرفی شدند.
اهالی روستا با تکیه بر دانش بومی و عشق به هویت خود توانستهاند میراث نیاکان را به زبان گردشگری و اقتصاد پویا ترجمه کنند و از آن بهرهبرداری خردمندانه و پایدار داشته باشند.
«افسانه «مینا و پلنگ» الهامبخش شکلگیری نخستین مسیر گردشگری ادبی در روستا شده است؛ مسیری که گردشگران را با فرهنگ گفتاری، اسطورهها و طبیعت منطقه پیوند میدهد. طراحی عروسک بومی روایت «مینا و پلنگ» نیز نمادی فرهنگی موفق از تلفیق میراث، گردشگری و صنایعدستی در کندلوس به شمار میرود.
با گسترش زیرساختهای گردشگری شامل اقامتگاههای بومگردی، مسیرهای طبیعتگردی، کارگاههای صنایعدستی و جشنوارههای فرهنگی، کندلوس به الگویی موفق در زمینه گردشگری پایدار در شمال کشور بدل شده است. نقش جوانان و زنان روستا در پیشبرد این مسیر ستودنی است؛ آنان با بهرهگیری از فناوریهای نوین، روایت کندلوس را به گوش جهانیان رساندهاند.
کندلوس امروز روستایی الهامبخش در سطح ملی و جهانی است؛ جایی که روایتهای گذشته، خلاقیت امروز و امید به آینده در کنار هم معنا یافتهاند.
