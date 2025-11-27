به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نظری اظهار کرد: این رویداد روز پنجشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۴ رأس ساعت ۸:۳۰ صبح در مجتمع فرهنگی ورزشی لاله شهر ایلام برگزار می‌شود و با هدف معرفی زنان الگو و تأثیرگذار در تراز انقلاب اسلامی طراحی شده است.

نظری افزود: در این برنامه ۷ بانوی نمونه در حوزه‌های هنری، ورزشی، کارآفرینی و اقتصاد مقاومتی، علمی و پژوهشی، تربیت کودک و نونهال، آموزش و پرورش و قرآن و عترت به عنوان سوژه‌های رسانه‌ای معرفی می‌شوند.

رئیس بسیج رسانه استان ایلام با بیان محورهای اصلی رویداد، اظهار داشت: موضوعاتی همچون زن، خودباوری، ایستادگی و اثربخشی اجتماعی، مقاومت و شجاعت زنان، اشتغال‌زایی و کارآفرینی، عفاف و پوشش و هویت زن مسلمان، تبیین جایگاه بانوان در غرب و اسلام، اولویت‌ها و الزامات زن مسلمان ایرانی، روایت‌سازی زنان در نبرد ۱۲ روزه، روایت حضور زنان موفق در ایران و جهان اسلام، چالش جمعیت و سبک زندگی اسلامی - ایرانی در این برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: خبرنگاران و بانوان فعال رسانه‌ای به صورت همزمان و آنلاین در این رویداد به تولید محتوا در قالب‌های متنوعی همچون کلیپ و گزارش ویدئویی، موشن‌گرافی، اینفوگرافی، پادکست، مستند، عکس، گزارش تحقیقی و تحلیلی، یادداشت و سرمقاله، گزارش خبری، مصاحبه و تیتر خواهند پرداخت.

نظری خاطرنشان کرد: داوری آثار توسط سه بانوی رسانه‌ای بومی استان انجام می‌شود و ارزیابی در دو حوزه تولید محتوا و انتشار صورت می‌گیرد؛ بخش محتوا به صورت کیفی و ملاک انتخاب نفرات برگزیده کسب نمره حد نصاب لازم است.

وی افزود: شرکت‌کنندگان تا ساعت ۲۴:۰۰ همان روز فرصت دارند آثار تولیدی خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی و صفحات منتسب به خود منتشر کنند و حضور در این رویداد به صورت انفرادی خواهد بود.

رئیس بسیج رسانه استان ایلام با اشاره به جوایز این رویداد، اظهار داشت: در حوزه انتشار، سه جایزه برای رسانه‌هایی که بیشترین انتشار و اشتراک‌گذاری محتوا را داشته باشند در نظر گرفته شده و این برنامه فرصتی مناسب برای ترویج دستاوردها و موفقیت‌های زنان الگوساز انقلابی در ایلام است.