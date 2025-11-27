  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۷

دادستانی مانع برگزاری انتخابات هیئت فوتبال مازندران شد

دادستانی مانع برگزاری انتخابات هیئت فوتبال مازندران شد

دادستان ساری با صدور نامه رسمی، برگزاری مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان مازندران را ممنوع اعلام کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه نادر فریادشیران، پیشکسوت فوتبال، اعلام کرد: دادستان ساری با صدور نامه رسمی، برگزاری مجمع انتخابات هیأت فوتبال استان مازندران را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت برگزاری، با مسئولان مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: آقای تاج، برای شرکت برای مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان مازندران به ساری سفر کرده بود.، اما صورت‌های مالی ایشان مورد تأیید قرار نگرفت و همین موضوع باعث شد دادستان تصمیم به لغو مجمع بگیرد.

فریادشیران تأکید کرد: این اقدام دادستان با هدف شفافیت و رعایت قوانین مالی و اداری صورت گرفته است و ادامه داد: برگزاری انتخابات به تعویق افتاده و پس از رفع مشکلات مالی و قانونی، زمان جدید آن اعلام خواهد شد.

کد خبر 6670146

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها