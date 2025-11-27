دادستانی مانع برگزاری انتخابات هیئت فوتبال مازندران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه نادر فریادشیران، پیشکسوت فوتبال، اعلام کرد: دادستان ساری با صدور نامه رسمی، برگزاری مجمع انتخابات هیأت فوتبال استان مازندران را ممنوع اعلام کرده و هشدار داده است که در صورت برگزاری، با مسئولان مربوطه برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: آقای تاج، برای شرکت برای مجمع انتخابات هیئت فوتبال استان مازندران به ساری سفر کرده بود.، اما صورت‌های مالی ایشان مورد تأیید قرار نگرفت و همین موضوع باعث شد دادستان تصمیم به لغو مجمع بگیرد.

فریادشیران تأکید کرد: این اقدام دادستان با هدف شفافیت و رعایت قوانین مالی و اداری صورت گرفته است و ادامه داد: برگزاری انتخابات به تعویق افتاده و پس از رفع مشکلات مالی و قانونی، زمان جدید آن اعلام خواهد شد.