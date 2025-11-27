آیت الله علم الهدی:مسئولان قضائی خود را صرفاً کارمند نبینند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با جمعی از دانش پژوهان گروه حقوق مؤسسه فرهنگی و پژوهشی امام خمینی (ره) قم که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نخست لازم میدانم بگویم آنچه امروز در این جمع شنیده میشود، ادامه همان مسیر و همان برکتی است که مرحوم آیتالله مصباح یزدی پایهگذاری کرده بودند. شما بزرگواران، توفیق یافتهاید راه ایشان را زنده نگه دارید و روزبهروز بر اثرگذاری آن بیفزایید. این بزرگترین سعادت برای شماست؛ هم از جهت ارزش عملی فعالیتهایتان و هم از جهت اینکه مرحوم آیتالله مصباح برای شما بسیار دعا میکردند، و همان نفس معنوی ایشان نیز همچنان مایه موفقیت شماست.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در بسیاری از مقاطع مهم نظام، آثار و برکات مرحوم آیتالله مصباح کاملاً مشهود است. در شوراهای عالی حوزوی، چه در قم و چه در مشهد، وقتی ترکیب افراد را میبینیم، شخصیتهای مؤثر غالباً پرورشیافته مکتب ایشاناند. خودِ من در جلسهای مشترک بین شورای عالی حوزه علمیه مشهد و قم حضور داشتم و در همانجا کاملاً روشن بود که در شورای عالی قم، حضور فعال و اثرگذار آیتالله رجبی از شاگردان برجسته مرحوم مصباح چقدر نقشآفرین است. حتی در مجموعههای دولتی، چه روحانیان صاحبمنصب و چه مدیران اجرایی، بسیاری از افراد اثرگذار شاگردان مرحوم مصباح هستند.
وی ادامه داد: البته مرحوم آیتالله مصباح ویژگیهای فلسفی و علمی بینظیری داشتند، اما آنچه بیش از همه باعث توفیقات ایشان شد، اخلاصشان بود. این اخلاص سرمایه اصلی ایشان بود. ما در تمام دوران، در بسیاری از مسائل فکری و فرهنگی، همراه و همنظر بودیم. رهنمودهای ایشان همیشه برای ما راهگشا بود و ما از بینش و نگاه ایشان، خصوصاً در زمانهای حساس، بسیار بهره بردیم.
علم الهدی گفت: مرحوم آیتالله مصباح هرگز دنبال مقام و قدرت نبودند. این روحیه اخلاص، رمز اصلی موفقیتهای ایشان بود. اگر ما هم بخواهیم به جایی برسیم و در مسیر درست رشد کنیم، باید همین سرمایه را در خود حفظ کنیم. هرکس در خانه اهلبیت (ع) مخلصانه خدمت کند، اهلبیت او را بزرگ میکنند، اما اگر کسی به نام دین سوءاستفاده کند، بیبرکت میشود.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی تاکید کرد: از میان همه بزرگان حوزه که در این سالها از دست دادیم، هیچکس مانند آیتالله مصباح اثر و نامش باقی نمانده است. این مؤسسه نیز که امروز فعال است، پایهگذاریاش بر انگیزه جهادی و تبیینی آن مرحوم بود. ایشان معتقد بودند اگر بدنه کارشناسی نظام با تربیت حوزوی و اصیل شکل بگیرد، نظام تضمین میشود. به همین دلیل تأکید داشتند کسانی که اینجا درس میخوانند، اگر روزی وارد دستگاه قضا یا سایر نهادهای حکومتی شدند، باید خود را صرفاً یک کارمند اداری نبینند؛ بلکه حامل رسالت حوزه باشند. اینکه کسی درس بخواند و بعد مانند دانشآموختگان دانشگاههای حقوقی صرفاً بهعنوان یک کارمند وارد شود، خیانت به تفکر آیتالله مصباح است.
