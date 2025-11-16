به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در دیدار با مدیران و کارشناسان حوزه ایثارگران نیروگاه‌های تولید برق حرارتی کشور که در دفتر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی برگزار شد، با بیان اینکه اصل ایثار یعنی در شعاع شهادت حرکت کردن گفت: جانبازی برای جانبازان عزیز ما در مسیر شهادت و عملیات آن حاصل شده است و ایثارگر رزمنده حرکت خود را با در نظر گرفتن نهایت این جهاد که شهادت است، انجام داده است؛ بنابراین محور جریان ایثارگری مسئله شهادت است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه شهادت عملیات نیست، بلکه یک خط است، افزود: خط شهادت این است که یک ایثارگر از همان لحظه اول تصمیم می‌گیرد، تمام موجودیت خود را از زندگی، فرزند، همسر، سرمایه، استعداد و توان جسمانی اش همه فدایی دین شود و در راه آن به خدمت گرفته شود.

وی ادامه داد: وقتی فردی مسیر شهادت را انتخاب می‌کند از تمام منافع و وابستگی‌های خودش می‌گذرد و تصمیم به فدا کردن همه چیز خود می‌گیرد و مهمترین مسئله برای او مسئله خدا و دین است؛ بنابراین همه می‌توانند در هر زمانی و جایگاهی که اراده کنند و تصمیم بگیرند، در مسیر شهادت قدم بردارند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ابراز کرد: کشور ما در مقابل کفر استکباری جبهه اسلام را تشکیل داده است به همین منظور مسئله اصلی جهان با ما ایران و نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه مسئله اصلی این هست که ما پرچم اسلام را بلند کردیم، لذا آنها می‌خواهند اسلام را براندازی کنند

وی با بیان اینکه تنها چالش در مسیر سیادت و آقایی آمریکا در جهان قدرت تمدن اسلامی است، خاطرنشان کرد: در کنفرانسی که سال‌ها پیش در دانشگاه لئون فرانسه برگزار شد بیان شد که قرن ۲۱، قرن تسلط پول و زور نیست، بلکه قرن ایدئولوژی و فرهنگ است، لذا فرهنگی که بتواند دل‌های مردم را به خود جذب کند، سیادت دنیا را به دست خواهد آورد.

علم الهدی عنوان کرد: در آن کنفرانس قوی‌ترین ایدئولوژی، اسلام معرفی شد؛ بنابراین آمریکا نیز به دنبال براندازی تمدن اسلامی است. در نتیجه مسئله مذاکره کردن با آمریکا نیست و با مذاکره مشکلی حل نخواهد شد و اینکه ما در شرایط تحریمی قرار گرفتیم به خاطر این است که از اسلام دست بکشیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به اینکه مشکلات انرژی، آب و اقتصاد کشور ما با ظرفیت‌های داخلی و سرمایه گذاری هوشمندانه قابل حل است، تاکید کرد: اینکه بعضی از افراد همه چیز را به ناترازی انرژی ربط می‌دهند، برخورد درست و عقلانی نیست.

وی بیان کرد: مردم ما بیش از ۴۵ سال است که پای این انقلاب هستند، مبارزه کردند و همچنان پای دین و اعتقادات خود ایستادند، لذا شما عزیزان که حافظ منافع ایثارگران و خانواده‌های ایثارگر هستید در این مسیر نقش آفرین خواهید بود و می‌توانید از موقعیت خانواده‌های ایثارگر نیز استفاده کنید.

علم الهدی اضافه کرد: امیدواریم که شما در کنار خدمت به جامعه ایثارگران در خدمت به اسلام همانند شهدای وزارت نیرو و تمام عزیزانی که در مسیر سربلندی کشور و به اهتزاز درآوردن پرچم اسلام از جان خود گذشتند، موفق و پیروز باشید.