دانشی: یزد، میزبان جشنواره ملی فیلم رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس دانشی در نشست هماهنگی این رویداد افزود: استان یزد به دلیل جایگاه فرهنگی، آئینی، وجود قدمگاه‌ها و منزل گاه‌های متعدد امام رضا (ع) و همچنین ظرفیت بالای هنرمندان خود، به عنوان میزبان این رویداد ملی معرفی شد.

وی ادامه داد: یزد با توجه به ویژگی‌هایی که دارد برای برگزاری جشنواره فیلم رضوی انتخاب شده که امیدواریم به بهترین شیوه این رویداد برگزار شود و این جشنواره با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و هماهنگی با مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به صورت مشترک برگزار می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از ارکان برگزار کننده این رویداد هنری هستند و آمادگی کامل این استان برای میزبانی از جشنواره فیلم رضوی وجود دارد.

دانشی اظهار داشت: فراخوان جشنواره فیلم رضوی در نیمه دوم آذرماه منتشر می‌شود و علت انتخاب یزد برای میزبانی این جشنواره فعال بودن فیلم سازان یزدی و وجود قدمگاه‌های متعدد امام رضا (ع) در این استان در جریان سفر تاریخی آن حضرت از مدینه تا مرو است.