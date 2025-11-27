  1. استانها
  2. یزد
۶ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۹

دانشی: یزد، میزبان جشنواره ملی فیلم رضوی شد

یزد_ مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: پس از چند سال وقفه در برگزاری جشنواره ملی فیلم رضوی، بار دیگر یزد میزبان این جشنواره کشوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس دانشی در نشست هماهنگی این رویداد افزود: استان یزد به دلیل جایگاه فرهنگی، آئینی، وجود قدمگاه‌ها و منزل گاه‌های متعدد امام رضا (ع) و همچنین ظرفیت بالای هنرمندان خود، به عنوان میزبان این رویداد ملی معرفی شد.

وی ادامه داد: یزد با توجه به ویژگی‌هایی که دارد برای برگزاری جشنواره فیلم رضوی انتخاب شده که امیدواریم به بهترین شیوه این رویداد برگزار شود و این جشنواره با همکاری بنیاد بین المللی امام رضا (ع) و هماهنگی با مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی به صورت مشترک برگزار می‌شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد گفت: انجمن سینمای جوانان ایران و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد از ارکان برگزار کننده این رویداد هنری هستند و آمادگی کامل این استان برای میزبانی از جشنواره فیلم رضوی وجود دارد.

دانشی اظهار داشت: فراخوان جشنواره فیلم رضوی در نیمه دوم آذرماه منتشر می‌شود و علت انتخاب یزد برای میزبانی این جشنواره فعال بودن فیلم سازان یزدی و وجود قدمگاه‌های متعدد امام رضا (ع) در این استان در جریان سفر تاریخی آن حضرت از مدینه تا مرو است.

