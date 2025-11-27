به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی عصر پنجشنبه در افتتاحیه مسکن مهر محرومین رشت با گرامیداشت هفته بسیج با اشاره به فعالیت جهادی بسیجیان در مسیر محرومیت زدایی اظهار کرد: مسکن محرومین در مناطق محروم و کم برخوردار رشت با کمک بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت به صورت مستمر در حال اجرا است.

وی با تاکید بر توانمندی و ظرفیت‌های نسل جدید در قالب گروه‌های جهادی در مسیر محرومیت زدایی گفت: ایثار و جهاد تداوم یافته بسیج مستضعفین در نسل جدید نشان‌دهنده امید به آینده، ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ جهادی در جامعه است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه همزمان با آخرین روز از هفته بسیج، چهار مسکن محرومین در پهنه جغرافیایی سپاه ناحیه مرکزی رشت افتتاح شد، افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز ۲۵ مسکن محرومین آماده و تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۶ مسکن محرومین دیگر توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت در دست اقدام است گفت: با تحویل ۶ مسکن تا پایان امسال، مجموعاً ۳۱ خانه محرومین توسط گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه ناحیه مرکزی رشت تحویل مددجویان و افراد کم برخوردار خواهد شد.

سرهنگ امینی با بیان اینکه اقدامات بسیج سازندگی تنها به ساخت مسکن محرومین بسنده نمی‌شود بلکه کارآفرینی، اشتغال‌زایی، مهارت‌آموزی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدمات اجتماعی را نیز در دستور کار خود دارد، افزود: جهاد و ایثار جوانان بسیجی در مسیر محرومیت زدایی، کار آفرینی و اشتغال زایی و امید آفرینی، مصداق بارز مسئولیت پذیری جوانان در بیانیه گام دوم انقلاب است.