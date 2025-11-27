یزدانی: ایران در آموزش پزشکی منطقه پیشرو است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام یزدانی عصر پنجشنبه در نخستین همایش ملی رویکردهای نوین در توسعه آموزش علوم پزشکی که در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه کشور در این حوزه، برگزاری این همایش‌ها فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی است.

وی افزود: آموزش در رشته‌های مختلف علوم پزشکی باید به صورت هم‌افزا و با بهره‌گیری از تجربیات و نوآوری‌های علمی استادان پیشرو در این زمینه باشد. در این مسیر، گام‌های مؤثری برداشته‌ایم.

یزدانی با اشاره به رشد سریع فناوری‌های نوین، بر لزوم بررسی دقیق افق‌های پیش روی نظام آموزشی کشور تأکید کرد و گفت: همایش‌هایی مانند این، به ما امکان می‌دهند تا چالش‌ها و فرصت‌های موجود در آموزش پزشکی را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهیم.

وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از پژوهش‌ها و نوآوری‌ها در حوزه آموزش پزشکی منطقه توسط متخصصان ایرانی صورت می‌گیرد و حضور فعال استادان کشورمان در همایش‌های بین‌المللی گواهی بر این دستاوردهاست.

مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت هم‌افزایی علمی در این همایش‌ها، خاطرنشان کرد: این رویداد فرصتی عالی برای تبادل نظر میان استادان برجسته علوم پزشکی کشور است و می‌تواند به توسعه و بهبود بیشتر آموزش پزشکی کمک کند.

وی در پایان تأکید کرد: استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش پزشکی نیازمند تحلیل دقیق و بررسی تأثیرات آن است که باید توسط استادان و پژوهشگران در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.