فراکسیون حزب الله: متوقف کردن رژیم صهیونیستی حق مردم لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در بیانیه‌ای پس از برگزاری جلسه عادی خود به ریاست «محمد رعد»، تاکید کرد که تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به حومه جنوبی بیروت جنایتی فجیع است و تجاوزات رژیم اشغالگر امنیت همه لبنانی‌ها را تهدید می‌کند.

در این بیانیه که «حسن عزالدین» از اعضای ارشد فراکسیون وفاداری به مقاومت آن را قرائت کرد، آمده است: لبنان و مردم آن حق دارند تمام اقدامات لازم را برای متوقف کردن دشمن و جلوگیری از تجاوز آن به حریم مردم و حاکمیت ملی ما انجام دهند. حقوق، امنیت، کرامت و منافع مردم لبنان را نمی‌توان گروگان خواسته های یک رژیم متجاوز قرار داد که نه قوانین بین‌المللی و نه دولتی که قادر به دفاع از حاکمیت خود نیست، نمی توانند آن را بازدارند.

این بیانیه می افزاید: جامعه بین‌المللی به دلیل عدم محکومیت تجاوز صهیونیستی علیه یکی از کشورهای تأسیس کننده سازمان ملل، مسئولیت حقوقی و سیاسی دارد و مسئول حفظ امنیت لبنان و حق آن برای بازپس‌گیری سرزمین اشغالی خود است. جامعه به اصطلاح بین‌المللی و نهادها و سازمان‌های وابسته به آن، شاهدان دروغین و همدستان جنایت هستند.

فراکسیون وفاداری به مقاومت هشدار داد: یک سال کامل از آتش‌بس گذشته است و لبنان از آن زمان تاکنون شاهد هیچ تعهدی از سوی اسرائیل برای توقف حملات نبوده است. جنایات اسرائیل با پوشش مشکوک و حمایت مداوم حامی آمریکایی انجام می‌شود که از ضمانت‌های خود عدول کرده است. نقض آتش بس از سوی دشمن در حالی است که مقاومت ما صبر پیشه کرده و برای حفظ منافع ملی در مرحله کنونی، به آنچه که متعهد شده پایبند است. دشمن همچنین به بهانه‌تراشی و بهانه‌های واهی برای نقض آتش‌بس در غزه ادامه می‌دهد.

در پایان بیانیه فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان تأکید شد: خون شهیدان مقاومت و ارتش، دشمن جنایتکار صهیونیستی را به شکست و ناکامی در اهداف توسعه‌ طلبانه خود وادار خواهد کرد.