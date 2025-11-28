به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه لبنان امروز جمعه اعلام کرد که بنا به خواست دولت این کشور از طریق هیئت لبنان نزد سازمان ملل در نیویورک اقدام به اقامه دعوی علیه رژیم صهیونیستی کرده است.

بر اساس این گزارش، شکایت لبنان به شورای امنیت به دلیل تجاوز جدید و خطرناک رژیم صهیونیستی علیه این کشور مبنی بر ساخت ۲ دیوار بتنی «T» شکل در جنوب غرب منطقه یارون و جنوب شرق آن داخل مرزهای لبنان صورت گرفته است.

ساخت ۲ دیوار مذکور که نیروهای سازمان ملل نیز آن را تأیید کرده‌اند باعث اشغال اراضی بیشتر لبنان توسط رژیم صهیونیستی می‌شود.

لبنان از شورای امنیت و سازمان ملل خواسته برای توقف این تجاوز رژیم صهیونیستی فوراً وارد عمل شده و نظامیان صهیونیست را مجبور به عقب نشینی از تمام خاک این کشور از جمله نقاط پنج گانه کنند.